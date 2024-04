Conheça o dispositivo que grava reuniões e usa IA para te ajudar

Você conhece o Limitless Pendant? Ele parece estranho, mas pode ser muito útil. É um aparelho redondo emborrachado que pode ser preso à sua camisa ou usado em um cortão ao redor do pescoço. E o que mais? Bom, ele tem o objetivo de gravar tudo o que você ouve e, em seguida, usar a inteligência artificial para ajudá-lo a lembrar a dar sentido a tudo isso. As informações são do The Verge.

O último lançamento da companhia foi o Rewind, um aplicativo que funcionava no computador e gravava a tela e outros dados para ajudá-lo a se lembrar de cada guia, cada música, cada reunião, enfim, tudo o que você fazia no computador.

O Limitless tem objetivos semelhantes, mas, em vez de ser executado apenas no computador, ele foi criado para coletar dados na nuvem e no mundo real também, e disponibilizar tudo isso para você em qualquer dispositivo. O Rewind ainda existe para as pessoas que desejam uma abordagem totalmente local e em um único computador.

"O trabalho principal a ser feito é, inicialmente, em torno das reuniões", diz o CEO da empresa, Dan Siroker. "Preparar você para as reuniões, transcrever as reuniões, fazer anotações em tempo real das reuniões e resumos das reuniões", completa.

Por US$ 20 por mês, o aplicativo captura o áudio do microfone e dos alto-falantes do seu computador, e você também pode dar a ele acesso ao seu e-mail e calendário. Com essa combinação - e, em última análise, com todos os outros aplicativos que você usa no trabalho -, o Limitless pode fazer muito para ajudá-lo a acompanhar as conversas.

O dispositivo será lançado em agosto e deve custar US$ 99 . O CEO falou que a bateria dura 100 horas - e usa uma tecnologia especial para gravar com mais clareza a pessoa que está falando com você e não o resto do ambiente. Um LED acende sempre que está gravando. O Limitless Pendant também tem um "Modo de consentimento" que detecta novas vozes e não as grava até que o software as ouça concordar com a gravação. (Vale a pena observar que esse modo está desativado por padrão.).

Tudo o que você grava é carregado no Limitless, misturado aos seus outros dados e disponibilizado por meio dos aplicativos.