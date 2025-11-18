Meta mira o futuro: líder dos óculos inteligentes assume a nova missão em robótica

A Meta decidiu reforçar sua frente de robótica ao mover uma de suas executivas mais influentes em hardware para o centro dessa estratégia emergente de IA.

Li-Chen Miller, líder dos óculos inteligentes da companhia, incluindo o protótipo de realidade aumentada Orion, assumiu o posto de primeira gerente de produto do recém-criado grupo de robótica do Reality Labs. As informações foram retiradas de Business Insider.

Da realidade aumentada aos robôs humanoides

A mudança indica uma virada clara na estratégia da empresa

Segundo um comunicado interno, Miller deixou a divisão de wearables logo após o Meta Connect, evento em que a companhia apresentou seus novos óculos inteligentes de US$ 799 e uma atualização da linha Ray-Ban. No anúncio interno, ela escreveu:

“Tchau, Wearables. Olá, Robótica!”, sinalizando o início de uma nova fase voltada à construção de sistemas físicos mais complexos.

O grupo de robótica, liderado pelo ex-CEO da Cruise, Marc Whitten, tem como meta desenvolver robôs humanoides capazes de auxiliar em tarefas domésticas.

As posições reforçam a busca por profissionais capazes de integrar algoritmos avançados a máquinas com movimento refinado.

Robótica como nova fronteira da IA

O interesse crescente pelo tema acompanha a própria estratégia de inteligência artificial da empresa. E o Reality Labs trabalha na integração entre hardware, visão computacional e modelos de grande porte.

A empresa também desenvolve um robô humanoide interno, o “Metabot”, que deve operar com um "modelo de mundo” de alta precisão para movimentos mais fluidos.

O objetivo é unir sensores, modelos de IA e hardware para criar sistemas capazes de agir no mundo físico de forma autônoma e segura.

O avanço da Meta nessa direção mostra como a fronteira da inteligência artificial está se deslocando rapidamente do software para o mundo real.

Para profissionais de qualquer área, entender as aplicações práticas da IA, se tornou um diferencial competitivo.

A capacidade de interpretar modelos, avaliar impactos tecnológicos e dialogar com soluções automatizadas deve pesar cada vez mais na carreira, abrindo espaço para novas funções, projetos e oportunidades em empresas que já tratam IA como prioridade estratégica.

