Pedimos para três IAs preverem o resultado do próximo jogo do Brasil na Copa — veja os palpites

Após a estreia na Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira volta a campo para a segunda rodada da fase de grupos. O adversário da vez será o Haiti, em partida marcada para sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil entra em campo como amplo favorito. Ainda assim, o desempenho apresentado na estreia deixou questionamentos sobre o nível da equipe e abriu espaço para especulações sobre como será o próximo confronto.

Para descobrir o que esperar da partida, pedimos a três ferramentas de inteligência artificial que analisassem o duelo e projetassem um placar. As plataformas consideraram fatores como a qualidade técnica dos elencos, o retrospecto das seleções em competições internacionais, o desempenho recente e o cenário atual da Copa do Mundo.

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O que disseram as IAs?

ChatGPT

O ChatGPT apontou o Brasil como favorito graças à superioridade técnica e à maior profundidade do elenco. Apesar disso, destacou a capacidade ofensiva demonstrada pelo Haiti em sua última partida. A previsão da ferramenta foi de vitória brasileira por 3 a 0, com cerca de 82% de probabilidade de triunfo.

Claude

A Claude, desenvolvida pela Anthropic, foi ainda mais confiante no favoritismo brasileiro. Segundo a ferramenta, a seleção deve controlar as ações da partida desde os primeiros minutos e construir o resultado com tranquilidade. O palpite foi de 4 a 0 para o Brasil.

Perplexity

Já a Perplexity classificou a diferença técnica entre as equipes como muito ampla e apostou em uma atuação dominante da seleção brasileira. A ferramenta projetou a maior goleada entre as três previsões: 5 a 0 para o Brasil.

O consenso das inteligências artificiais

Embora os placares variem, as três ferramentas concordam em um ponto: o Brasil chega como favorito absoluto para o confronto. A divergência está apenas no tamanho da vitória, que vai de três a cinco gols de diferença nas projeções feitas pelas IAs.

Mais do que arriscar palpites sobre resultados de futebol, a inteligência artificial vem sendo utilizada para antecipar tendências e apoiar decisões em diferentes áreas da sociedade. Com base na análise de dados e no reconhecimento de padrões, essas ferramentas ajudam empresas e profissionais a avaliar riscos, identificar oportunidades e planejar ações com mais precisão.

Se no esporte as previsões servem para alimentar a curiosidade dos torcedores, no mundo dos negócios elas já se tornaram um recurso estratégico para orientar decisões importantes.