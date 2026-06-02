Wall Street quer abrir a caixa-preta do ChatGPT e do Claude

A OpenAI, criadora do ChatGPT, e a Anthropic, responsável pelo Claude, estão em rota de colisão rumo a Wall Street.

Em 20 de maio, a CNBC confirmou que a OpenAI estava se preparando para depositar seu S-1 confidencial na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), com Goldman Sachs e Morgan Stanley liderando o processo e estreia prevista para setembro.

Dez dias depois, em 1º de junho, foi a vez da Anthropic — fundada por ex-executivos da própria OpenAI — depositar seu S-1 na mesma comissão, mirando outubro.

Pela primeira vez na história, as duas empresas que definiram a corrida pela inteligência artificial vão abrir suas finanças ao escrutínio do mercado regulado quase simultaneamente.

O timing não é coincidência. "OpenAI e Anthropic estão numa corrida para abrir capital antes que o dinheiro acabe", disse o analista Gil Luria, da DA Davidson, em declaração à Reuters após o anúncio do protocolo da Anthropic.

A janela importa: quanto mais tarde, menor a fatia do capital disponível.

Dois modelos de negócio, dois perfis de risco

As empresas chegam ao IPO com números que impressionam e com estruturas financeiras radicalmente diferentes.

A OpenAI encerrou o primeiro trimestre de 2026 com US$ 5,7 bilhões em receita, segundo o The Information.

Em fevereiro, a CFO Sarah Friar havia confirmado receita anualizada de US$ 25 bilhões. O ChatGPT atingiu 900 milhões de usuários ativos semanais em março — uma base de consumidores sem paralelo no setor.

A empresa foi avaliada em US$ 852 bilhões em sua rodada de março, liderada por Amazon, Nvidia e SoftBank, que captou US$ 122 bilhões.

O problema está na outra coluna da planilha. No mesmo primeiro trimestre, a OpenAI registrou margem operacional ajustada de -122%, ou seja, perdeu US$ 1,22 para cada dólar de receita gerada, segundo o The Information.

As projeções internas da empresa, de acordo com o Wall Street Journal, estimam perdas de US$ 14 bilhões em 2026 e consumo de caixa acumulado de US$ 115 bilhões até 2029. A empresa não espera atingir fluxo de caixa positivo antes de 2030.

A Anthropic chega com um perfil diferente. Cerca de 80% do seu negócio vem de empresas, segundo o CEO Dario Amodei em entrevista à CNBC em Davos, em janeiro, o que explica uma trajetória de receita incomum: US$ 9 bilhões no final de 2025, US$ 30 bilhões em abril e US$ 47 bilhões em maio, segundo comunicado oficial da empresa.

A Salesforce, por sua vez, levou cerca de duas décadas para atingir US$ 30 bilhões em receita anual.

Para o segundo trimestre, projeções internas compartilhadas com investidores e reportadas pelo Wall Street Journal e confirmadas pela CNBC apontam US$ 10,9 bilhões em receita (mais do que a receita total de 2025 em um único trimestre) e lucro operacional de US$ 559 milhões, o que seria o primeiro resultado positivo da empresa desde sua fundação em 2021.

A qualidade dos números em debate

Nenhum dos dois conjuntos de projeções está imune a questionamentos.

No caso da OpenAI, a margem de -122% no primeiro trimestre foi calculada em base não-GAAP e excluiu itens como compensação em ações — o valor real das perdas pode ser superior.

O crescimento de usuários do ChatGPT também apresentou sinais de desaceleração, e a média de usuários ativos semanais no trimestre ficou em 905 milhões, abaixo do pico de 920 milhões registrado em fevereiro, segundo o The Information. A empresa havia projetado chegar a 1 bilhão de usuários semanais ainda em 2025.

No caso da Anthropic, o jornalista de tecnologia Ed Zitron publicou análise argumentando que o lucro operacional projetado para o segundo trimestre é um número não-GAAP, pontual, atrelado a descontos temporários em contratos de infraestrutura recém-assinados e que a estrutura de custos subjacente da empresa não mudou fundamentalmente.

O teste que nenhuma rodada privada impôs

As duas empresas chegam ao mercado público em um contexto que já movimenta Wall Street.

Em fevereiro, o Goldman Sachs projetou que as ofertas públicas nos Estados Unidos em 2026 podem alcançar US$ 160 bilhões — quatro vezes o nível de 2025.

Michael Hartnett, estrategista-chefe do Bank of America Securities, alertou que a concentração de ações de tecnologia no S&P 500 poderia atingir 48% após os IPOs de empresas como OpenAI e Anthropic, superando os picos de concentração de todas as grandes bolhas do último século, da era dot-com ao Japão dos anos 1980.

A diferença central entre os dois casos é de modelo, não de tamanho. A OpenAI é uma plataforma de consumo em massa com receita diversificada e perdas estruturais de curto prazo que aposta em escala.

A Anthropic é uma empresa essencialmente B2B que aposta em margem — e chegou mais perto da lucratividade, mas com base de clientes corporativos em vez de usuários de massa.

O que o S-1 de cada uma vai revelar ao mercado público é o que o mercado privado nunca precisou perguntar: se o crescimento de receita sustenta os múltiplos, se as margens se expandem com a escala ou se comprimem com ela, e se os gastos com infraestrutura são investimento ou buraco sem fundo.

Nenhuma rodada de capital privado — por maior que seja — impõe esse nível de transparência. O IPO sim.