Mais robôs que humanos: IA provoca queda de acessos reais à Wikipedia

O número de acessos feitos por humanos à Wikipedia caiu 8% entre março e agosto de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo análise divulgada por Marshall Miller, diretor da Fundação Wikimedia, mantenedora da plataforma.

Essa significativa queda foi revelada após uma revisão no sistema de detecção de bots, que identificou acessos automatizados disfarçados de usuários reais, especialmente nos meses de maio e junho de 2025, com origem predominante no Brasil. A anomalia levou a fundação a reavaliar seus dados e aplicar uma nova metodologia de rastreamento.

A partir da nova metodologia, a Wikimedia reclassificou os dados de tráfego do período e concluiu que grande parte do volume atípico de visitas vinha de robôs programados para evitar filtros de detecção. A descoberta levou à recontagem dos acessos, que revelou a redução real na audiência orgânica da enciclopédia online.

Miller associa a redução ao avanço da inteligência artificial generativa e à mudança no comportamento digital dos usuários. Ele destaca que plataformas de busca têm priorizado respostas diretas, muitas vezes com base em conteúdo da própria Wikipedia, o que reduz a necessidade de cliques nos links originais.

Em junho, a própria Wikimedia testou resumos gerados por IA na enciclopédia, mas suspendeu o projeto após críticas da comunidade de editores. Com menos visitas, a Wikipedia teme perder colaboradores e doações — ambos essenciais para seu funcionamento.

Mudanças para manter a relevância

Nesse cenário, a Wikipedia vem adotando medidas para preservar a relevância da plataforma. Duas equipes foram montadas para atrair novos leitores e um novo modelo de atribuição de conteúdo está em desenvolvimento.

Com isso, a empresa quer garantir que os usuários saibam a origem da informação usada por chatbots de IA e sistemas de resposta automatizados. Miller também defende que as empresas de tecnologia que utilizam dados da Wikipedia incentivem o redirecionamento para o site original.

Além disso, o diretor pede mais apoio dos usuários. Ele recomenda que os leitores busquem fontes primárias e incentivem o debate sobre conhecimento confiável. “A informação por trás da IA generativa foi criada por pessoas reais, que merecem reconhecimento e apoio”, conclui.