Loja na Paulista vende 'funcionários de IA' e com atendimento humano presencial

No térreo do Conjunto Nacional, na avenida Paulista, em São Paulo, uma vitrine chama atenção por vender um produto pouco comum no varejo tradicional: agentes de inteligência artificial. A startup brasileira Inner AI inaugurou nesta quarta-feira, 23, o que define como a primeira loja física de IA do Brasil, com a proposta de configurar 'times digitais' presencialmente para pequenas e médias empresas.

A empresa lança no espaço o Squad.com, nova plataforma que reúne agentes autônomos capazes de executar tarefas de atendimento, marketing e financeiro sem depender de comandos constantes do usuário. A proposta, segundo a companhia, é inverter a lógica mais comum da IA generativa, em que o cliente precisa iniciar cada interação.

“O usuário não precisa mandar mensagem. Os assistentes vão te puxando e sugerindo o que fazer”, afirma Pedro Salles, CEO da Inner AI.

Em vez de vender um software tradicional, a empresa diz comercializar uma espécie de equipe digital, com agentes que trabalham de forma coordenada e acionam o empreendedor apenas quando necessário.

No lançamento, o Squad.com estreia com três agentes principais. O primeiro é o Waz, voltado para atendimento e vendas via WhatsApp, com funções de resposta automática, organização de conversas e follow-up, acompanhamento posterior com clientes.

O segundo é a Maky, focada em marketing digital, responsável por criar publicações, responder comentários e sugerir campanhas. Já o terceiro é o Fin, dedicado à área financeira, com emissão de cobranças, apoio ao fluxo de caixa e organização operacional.

A ideia é que os três operem de forma integrada. Um cliente pode ser identificado pelo sistema, receber contato automático, avançar no processo comercial e concluir um pagamento sem intervenção manual do empreendedor.

Loja física tenta resolver barreira de adoção

A aposta em uma loja presencial surge de um problema recorrente no setor: muitas empresas ainda não sabem como aplicar IA no dia a dia ou sequer quais perguntas fazer ao contratar esse tipo de serviço.

Por isso, o espaço no Conjunto Nacional funciona em um modelo inspirado no Genius Bar, balcão de suporte técnico da Apple. O cliente agenda um horário, vai até a loja e recebe ajuda para sair com os agentes configurados de acordo com o seu negócio.

Segundo Salles, o objetivo é reduzir a fricção de entrada e acelerar o processo de adoção entre pequenos empreendedores, público que costuma ter mais dificuldade na implementação inicial.

A estratégia acontece em um momento de expansão da companhia. A Inner AI captou R$ 30 milhões em uma rodada seed liderada pelos fundos Canary e OneVC e alcançou avaliação de R$ 500 milhões. Parte relevante do investimento está sendo direcionada ao lançamento do Squad.com.

A plataforma principal da empresa já reúne mais de 1 milhão de usuários e integra mais de 50 modelos de IA em um único ambiente, incluindo ChatGPT, ferramenta da OpenAI, Claude, da Anthropic, e Gemini, do Google.

Com a loja física, a startup tenta transformar uma tecnologia abstrata em algo mais próximo do varejo tradicional: entrar, sentar e sair com novos “funcionários” contratados.