Se a gestão de Wesley Batista foi marcada pela internacionalização da JBS e a de Gilberto Tomazoni pela consolidação e diversificação dos negócios, a de Wesley Batista Filho deverá ampliar as fronteiras de atuação de uma das maiores empresas de alimentos do mundo.

Líder mundial na produção de carne bovina e de frango e segunda maior produtora de carne suína, a JBS quer capturar uma parcela maior dos gastos dos consumidores com alimentação, saúde e nutrição, inclusive fora das refeições tradicionais.

Isso significa disputar espaço em mercados como o de suplementos alimentares, investir em biotecnologia, ampliar a produção de ovos e pescados e avançar em regiões onde a companhia ainda tem espaço para crescer, como o Sudeste Asiático.

“Onde tiver proteína, você pode esperar que a JBS estará lá”, afirma Wesley Batista Filho, futuro CEO global da companhia e atual CEO da JBS nos EUA, durante encontro com jornalistas nesta quarta-feira, 25.

O executivo, que é filho do empresário Wesley Batista (ex-CEO da JBS) e neto de José Batista Sobrinho, fundador do grupo JBS, irá suceder em janeiro de 2027 Gilberto Tomazoni, primeiro e único CEO global da companhia fora da família que ficou oito anos na gestão.

Os dois trabalham juntos há mais de uma década e participaram da construção das decisões que hoje orientam os investimentos da multinacional brasileira.

“Não tem um ponto de inflexão, uma mudança. Todas essas decisões, todo esse direcionamento, fazem parte de uma equipe”, afirma Batista Filho.

Wesley Batista Filho, futuro CEO global da JBS e filho de Wesley Batista: “Tem alguns negócios em que a gente está entrando a 200 quilômetros por hora, como o de suplementos alimentares" (JBS - Welber Osti/Agência F8/Divulgação)

Tomazoni compartilha da mesma visão, embora reconheça que a chegada de uma nova liderança naturalmente imprimirá características próprias à gestão.

“Temos vivido uma história conjunta. Lógico que cada um vem e põe um tempero diferente”, afirma Tomazoni.

Para o futuro CEO, a capacidade de crescimento da companhia não deve estar associada exclusivamente à figura de quem ocupa a principal cadeira executiva.

“A grande força da JBS é exatamente o time que a gente tem, os profissionais que a gente tem. Ela é muito mais do que uma pessoa, não importa qual de nós ela seja.”

Gilberto Tomazoni, primeiro e único CEO global da companhia fora da família que ficou oito anos na gestão (JBS/Divulgação)

Uma nova JBS dentro da própria JBS

Uma das apostas mais relevantes da próxima gestão está na transformação da proteína em produtos de maior valor agregado.

A companhia enxerga oportunidades em um mercado que vai além da venda tradicional de alimentos: o da suplementação alimentar e dos ingredientes funcionais.

Na avaliação de Tomazoni, parte desse potencial está justamente em matérias-primas que hoje possuem menor valor comercial, mas que podem ganhar novas aplicações com o uso da biotecnologia.

“A gente vê que tem uma outra JBS dentro da JBS”, afirma Tomazoni.

A mudança nos hábitos de consumo, com uma preocupação crescente com a ingestão de proteínas e a composição nutricional dos alimentos, está no radar da multinacional.

“Esse negócio de sair só do centro do prato e ir para a suplementação alimentar não é algo paralelo à JBS. É algo que é 100% core da JBS, que é a proteína e a nutrição”, afirma Batista Filho.

O executivo acredita que a escala produtiva e o conhecimento da companhia sobre proteínas representam uma vantagem competitiva para entrar nesse segmento.

A aposta também envolve o uso da biotecnologia para transformar matérias-primas que hoje possuem menor valor comercial em ingredientes funcionais e compostos bioativos, como peptídeos.

Na avaliação de Tomazoni, existe uma oportunidade de negócio ainda pouco explorada dentro da própria estrutura da multinacional.

Segundo ele, o consumidor continuará buscando alimentos com sabor, qualidade e conveniência, mas também deverá prestar cada vez mais atenção aos nutrientes que ingere e às funcionalidades adicionais dos produtos.

Questionado sobre quais negócios deverão ganhar protagonismo em 2027, Batista Filho destacou a suplementação alimentar como uma das áreas em que a companhia pretende avançar rapidamente.

“Tem alguns negócios em que a gente está entrando a 200 quilômetros por hora, que é esse dos suplementos alimentares. É um negócio que, para a gente, é super relevante.”

Veja também: Coca-Cola aposta em sorvetes proteicos e águas saborizadas para crescer na América Latina

A aquisição da Flora antecipa a estratégia do novo CEO

Os primeiros movimentos dessa estratégia já começaram. Em 9 de novembro, a JBS anunciou a aquisição da Flora, fabricante de produtos de higiene, beleza e limpeza, e do Canal Rural, veículo de comunicação especializado em agronegócio. As duas empresas pertencem à J&F, acionista controladora da multinacional.

As transações somam US$ 553 milhões, aproximadamente R$ 3 bilhões, e têm conclusão prevista para dezembro de 2026.

A maior aposta é a Flora, avaliada em US$ 542 milhões. Dona de marcas como Minuano, Francis, Neutrox e OX, a companhia registrou receita líquida de R$ 2,9 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro de 2026 e reúne mais de 4.200 funcionários.

Mais do que entrar no mercado de higiene e beleza, a JBS pretende aproveitar a experiência da Flora no desenvolvimento de produtos de consumo para avançar nos segmentos de saúde, nutrição e suplementação alimentar.

Uma das oportunidades está no aproveitamento de ingredientes derivados da proteína animal, como o colágeno bovino. Em 2022, a JBS criou a Genu-in, especializada em ingredientes à base de colágeno. Em 2025, lançou um produto voltado à firmeza e à elasticidade da pele.

A aquisição também marca o retorno da Flora à estrutura da JBS, de onde foi separada em 2007.

“Com a biotecnologia, nós podemos fazer um upgrade e trazer produtos funcionais, produtos bioativos”, afirma Tomazoni.

A JBS anunciou a aquisição da Flora, fabricante de produtos de higiene, beleza e limpeza neste mês (Flora/Divulgação)

A aposta de US$ 5 bilhões no Sudeste Asiático

Outra missão de Batista Filho será ampliar a presença da JBS em uma das regiões mais populosas do mundo: o Sudeste Asiático.

Para isso, a companhia pretende utilizar sua operação na Austrália, atualmente sua terceira maior geografia, como plataforma de expansão.

A estratégia ganhou força com a parceria com o Danantara, fundo soberano da Indonésia, que deverá adquirir uma participação de 25% nos ativos australianos da JBS por US$ 2,5 bilhões.

A previsão é que a joint venture capte outros US$ 2,5 bilhões no mercado, formando uma estrutura de US$ 5 bilhões para explorar oportunidades de crescimento.

“É um investimento significativo num mercado grande. É uma avenida enorme de crescimento da companhia”, afirma Tomazoni.

A Indonésia será o principal foco da iniciativa, mas países como Vietnã, Filipinas e Malásia também despertam o interesse da multinacional.

Entre os segmentos considerados estratégicos estão a produção de frango, alimentos preparados, produtos com certificação halal e a aquicultura.

A expansão poderá ocorrer tanto por meio de aquisições quanto pela construção de novas unidades produtivas.

Mais do que exportar alimentos para esses mercados, a intenção da JBS é construir operações com características locais.

“Quando a gente estiver no Sudeste Asiático, a gente não vai ser brasileiro, não vai ser americano. A gente vai ser do Sudeste Asiático. Vai ser indonésio, se a gente estiver na Indonésia”, afirma Batista Filho.

Dos ovos aos pescados: as novas proteínas da JBS

A diversificação do portfólio também deverá ganhar força sob o comando do novo CEO global.

No mercado de ovos, a companhia vê potencial de crescimento por meio da parceria com a Mantiqueira.

Já no segmento de pescados, a operação australiana, que inclui a produção de salmão na Tasmânia, é considerada estratégica para os planos de longo prazo.

Veja também: JBS compra Flora e Canal Rural da J&F em negócio de US$ 553 milhões