Com Galvão Bueno como estrela, Inner AI mira 1 milhão de usuários em plataforma que reúne várias IAs

Por que usar apenas uma inteligência artificial quando você pode ter todas ao mesmo tempo? Essa é a lógica da Inner AI, plataforma brasileira que reúne dezenas de modelos de IA, como o Claude, ChatGPT e Gemini, em um único ambiente e promete selecionar, sozinha, a melhor tecnologia para cada tarefa.

A startup nasceu em 2024 com a ambição de simplificar o uso da IA e transformar a produtividade de profissionais e empresas. A proposta simples – mas ousada – deu certo. Em abril do ano passado, captou R$ 12 milhões em investimentos. Desde então, saiu de 200 usuários para mais de 500 mil.

A expectativa agora é que a campanha de Black Friday, que já está no ar e a todo vapor, coloque a empresa na casa dos milhões de contas ativas.

A maior Black Friday da Inner AI

A campanha deste ano foi construída para apresentar a plataforma a um público que ainda não conhece a proposta de concentrar todas as IAs em um único lugar. Para isso, a empresa escalou Galvão Bueno como protagonista.

Pedro Salles, CEO e cofundador da empresa, explica que a campanha é uma oportunidade para educar o público sobre a conveniência de acessar ferramentas de IA distintas sem pagar por diversas assinaturas.

“Muitos usuários dizem que gostariam de ter descoberto a Inner antes. Nosso objetivo na Black Friday é que as pessoas saibam que existe uma plataforma que agrega várias ferramentas de IA sendo construída no Brasil”, afirma.

A Black Friday se tornou, assim, mais um marco da Inner IA para acelerar a expansão e consolidar a marca entre os consumidores brasileiros.

A dupla por trás da Inner AI. Pedro Salles e Eduardo Mitelman uniram tecnologia e conteúdo para criar a plataforma que centraliza todas as IAs em um só lugar — e que já conquistou mais de 500 mil usuários. (Gabriel Boi/Divulgação)

Como tudo começou

Pedro Salles já acumulava anos de experiência com inteligência artificial quando a Inner AI começou a tomar forma. Programador desde os 10 anos, ele passou seis anos nos Estados Unidos desenvolvendo um dos primeiros aplicativos de fitness com IA do país. Ali percebeu que várias profissões poderiam ter “um copiloto” que multiplicasse a capacidade de trabalho.

De volta ao Brasil, encontrou Eduardo Mitelman, publicitário que atuava com cursos digitais e já vendia a tecnologia criada por Salles para empresas de educação. Os dois decidiram unir forças e criar um esboço da Inner AI.

A equipe avaliou mais de mil questões de OAB, Enem e concursos usando diversos modelos. Os resultados mostraram que cada IA tinha pontos fortes específicos: algumas eram melhores em literatura, enquanto outras em código. Essa assimetria virou o argumento definitivo para construir a plataforma.

No início de 2024, a Inner já atendia clientes-piloto como Embraer e Bayer, e a rodada de R$ 12 milhões permitiu lançar oficialmente a plataforma. “A gente começou com um time de seis pessoas. Hoje somos 45”, diz Salles.

De 6 para 45 pessoas. A Inner AI multiplicou sua equipe em um ano para acompanhar o crescimento acelerado da plataforma (Reprodução/Inner IA)

O espaço que a Inner quer ocupar

A visão de longo prazo da Inner AI é tornar-se o principal software de produtividade do país e exportar tecnologia feita no Brasil.

“O brasileiro valoriza produtividade. Vemos um crescimento exponencial e uma oportunidade enorme de levar a tecnologia para novos mercados”, afirma Salles.

A meta agora inclui expansão internacional, desenvolvimento de agentes mais complexos e novas parcerias. Para Salles, o objetivo é posicionar a Inner como um software global de origem brasileira. E tudo indica que a empresa já entrou na rota para disputar esse espaço com velocidade e consistência.