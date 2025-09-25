Inteligência artificial entra na agenda de desafios globais da ONU

A inteligência artificial passa a figurar entre os grandes desafios globais que líderes e diplomatas abordarão no encontro anual da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta semana.

O mais recente esforço multilateral da ONU busca estabelecer uma governança global para a IA. Até agora, iniciativas anteriores, como as três cúpulas sobre IA organizadas por Reino Unido, Coreia do Sul e França, resultaram apenas em compromissos não vinculantes.

No mês passado, a Assembleia Geral adotou uma resolução histórica para criar dois órgãos-chave: um fórum global sobre IA e um painel científico independente de especialistas. A medida marca um passo importante para coordenar esforços internacionais de regulação e supervisão da tecnologia.