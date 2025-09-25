Escolas de Direito nos EUA adotam IA como competência no currículo

Várias escolas de Direito nos Estados Unidos começaram a incluir o treinamento em inteligência artificial como parte obrigatória do currículo para novos alunos.

Em Fordham Law, na cidade de Nova Iorque, por exemplo, os 375 estudantes que participaram da orientação recebiam dois resumos de um processo de difamação envolvendo o rapper Drake: um elaborado por um professor e outro gerado pelo ChatGPT. Os alunos tiveram de identificar qual texto era produzido pela IA e analisar sua precisão e nuances, ao observar quais fatos eram irrelevantes.

A iniciativa faz parte da primeira sessão de IA para calouros na escola, e ao menos oito faculdades de Direito estadunidenses, como Arizona State e Stetson, já adotam programas semelhantes, seja em disciplinas obrigatórias de pesquisa jurídica e redação, seja em aulas específicas sobre IA.

Segundo educadores, o foco tem mudado. Antes, a preocupação era com o uso da tecnologia para fraudes acadêmicas. Agora, entende-se que o domínio da IA é uma habilidade essencial para advogados.

Stacy Leeds, reitora da faculdade de Direito da Arizona State University, afirmou que "IA e tecnologia jurídica chegaram a um ponto em que não se pode ser um advogado competente, especialmente daqui a três anos, sem compreensão básica e capacidade de adaptação rápida às tecnologias emergentes."

Desde o surgimento do ChatGPT em 2022, muitas faculdades restringiam o uso da IA a cursos eletivos avançados ou deixavam a critério dos professores a experimentação em sala de aula. A tendência atual indica que a habilidade em IA se tornará um requisito básico para a formação jurídica nos Estados Unidos.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga