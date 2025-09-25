Carreira

Escolas de Direito nos EUA adotam IA como competência no currículo

Universidades incluem exercícios práticos e aulas dedicadas à tecnologia para garantir habilidades aos futuros advogados

O foco das aulas inclui análise de precisão de textos gerados por IA, ética no uso da tecnologia e aplicação prática em pesquisas legais (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15h15.

Várias escolas de Direito nos Estados Unidos começaram a incluir o treinamento em inteligência artificial como parte obrigatória do currículo para novos alunos.

Em Fordham Law, na cidade de Nova Iorque, por exemplo, os 375 estudantes que participaram da orientação recebiam dois resumos de um processo de difamação envolvendo o rapper Drake: um elaborado por um professor e outro gerado pelo ChatGPT. Os alunos tiveram de identificar qual texto era produzido pela IA e analisar sua precisão e nuances, ao observar quais fatos eram irrelevantes.

A iniciativa faz parte da primeira sessão de IA para calouros na escola, e ao menos oito faculdades de Direito estadunidenses, como Arizona State e Stetson, já adotam programas semelhantes, seja em disciplinas obrigatórias de pesquisa jurídica e redação, seja em aulas específicas sobre IA.

Segundo educadores, o foco tem mudado. Antes, a preocupação era com o uso da tecnologia para fraudes acadêmicas. Agora, entende-se que o domínio da IA é uma habilidade essencial para advogados.

Stacy Leeds, reitora da faculdade de Direito da Arizona State University, afirmou que "IA e tecnologia jurídica chegaram a um ponto em que não se pode ser um advogado competente, especialmente daqui a três anos, sem compreensão básica e capacidade de adaptação rápida às tecnologias emergentes."

Desde o surgimento do ChatGPT em 2022, muitas faculdades restringiam o uso da IA a cursos eletivos avançados ou deixavam a critério dos professores a experimentação em sala de aula. A tendência atual indica que a habilidade em IA se tornará um requisito básico para a formação jurídica nos Estados Unidos.

