Inteligência Artificial

IA pode elevar lucro global dos bancos a US$ 1,3 trilhão até 2030, diz estudo

Estudo do BCG aponta ganho com eficiência e redução de custos no setor bancário

(Getty Images)

(Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 27 de março de 2026 às 16h15.

Última atualização em 27 de março de 2026 às 16h18.

A inteligência artificial começa a redefinir a lógica de geração de valor no sistema financeiro global. Um estudo do Boston Consulting Group (BCG) projeta que o lucro dos bancos pode saltar de US$ 900 bilhões, em 2024, para US$ 1,3 trilhão até 2030, impulsionado principalmente por ganhos de produtividade e redução estrutural de custos. 

O avanço coloca a tecnologia no centro da estratégia das instituições financeiras — inclusive no Brasil, onde o setor já apresenta alto nível de digitalização.

IA deve gerar US$ 370 bilhões adicionais por ano

De acordo com o levantamento, a adoção intensiva de inteligência artificial pode adicionar US$ 370 bilhões anuais ao lucro do setor bancário global. O principal vetor desse crescimento está na eficiência operacional.

O BCG estima que bancos mais avançados no uso da tecnologia — classificados como “AI First” — podem reduzir seus custos entre 30% e 40% ao longo dos próximos anos. Essa economia, segundo o estudo, tende a compensar pressões sobre receita causadas por maior concorrência e personalização de serviços.

Ignorar IA hoje pode custar caro na sua carreira amanhã. Veja por onde começar nesta aula; acesse aqui

A lógica é que menos custo, mais escala e maior capacidade de resposta ao cliente.

Brasil avança, mas ainda não é 'AI First'

No Brasil, os grandes bancos já operam com alto nível de digitalização e uso intensivo de dados. Tecnologias de IA são amplamente aplicadas em áreas como análise de crédito, prevenção a fraudes e atendimento ao cliente.

Ainda assim, o estudo indica que o país não atingiu plenamente o estágio “AI First”, que exige uma reconfiguração completa do modelo operacional, com a inteligência artificial no centro das decisões e processos.

A transição, segundo o BCG, ainda deve levar alguns anos — tanto no Brasil quanto em mercados mais maduros.

O que muda para o mercado e para as carreiras

O avanço da inteligência artificial no setor bancário sinaliza uma transformação estrutural que vai além da tecnologia. Trata-se de uma mudança no modelo de negócio, na forma de competir e, principalmente, nas competências exigidas dos profissionais.

Em um cenário onde eficiência, dados e automação definem resultados, dominar inteligência artificial passa a ser essencial não apenas para áreas técnicas, mas para toda a cadeia de decisão dentro das organizações.

A tendência é que o setor financeiro funcione cada vez mais orientado por algoritmos — e que o diferencial humano esteja na capacidade de interpretar, supervisionar e direcionar essas decisões.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

IA já é usada por 77% dos advogados e redefine a prática jurídica, aponta estudo da OAB

A aposta de Sephora e Shopify que pode mudar como você compra online

Como a IA está criando conteúdos para LinkedIn em menos de 5 minutos

IA já é indispensável para 82% dos publicitários no Brasil, segundo IAB Brasil

Mais na Exame

Inteligência Artificial

IA já é usada por 77% dos advogados e redefine a prática jurídica, aponta estudo da OAB

Future of Money

Mulheres que Codam leva modelo de doações em blockchain para o Expo Favela

Pop

BTS: 7 segredos revelados no novo documentário do grupo na Netflix

Casual

Caviar e folha de ouro: cachorro-quente de R$ 500 no Miami Open