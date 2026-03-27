49% das empresas enfrentam falta de habilidades: como superar a crise de competências

A crise global de competências, em que a demanda por habilidades específicas supera a oferta de profissionais qualificados, não é mais uma ameaça distante. Segundo o Workplace Learning Report 2025 do LinkedIn, 49% dos líderes de Treinamento e Desenvolvimento (T&D), admitem que suas equipes não possuem as habilidades necessárias para executar a estratégia atual da empresa.

No entanto, em meio a esse cenário, 36% das organizações analisadas se descartam e foram chamadas pelo estudo de "Campeãs do Desenvolvimento". Essas empresas não tratam a educação corporativa como um "intervalo" do trabalho, mas como a ferramenta principal para crescimento.

Proteger o capital intelectual

Essa integração busca parar a perda de habilidades críticas. A análise de dados do LinkedIn identificou que, quando um funcionário sai, a competência mais perdida pela organização é a estratégia de negócios, seguida por planejamento estratégico.

Para as empresas campeãs, a solução para esse dreno de inteligência é olhar para dentro: 55% definiram a mobilidade interna como uma prioridade crescente para o próximo ano. O foco é reter o conhecimento estratégico através do desenvolvimento contínuo, tornando o treinamento de liderança a prática mais comum, adotada por 71% das organizações.

Em um cenário de mudança constante, líderes que evoluem são os que permanecem! Garanta sua vaga gratuita e conheça os princípios que guiaram a carreira de Claudia Elisa

O fator humano

Além do desenvolvimento operacional, o aprendizado contínuo gera um impacto profundo na cultura. O relatório revela que o progresso na carreira é a principal motivação das pessoas para buscar conhecimento.

Quando a empresa oferece caminhos claros de evolução, ela não entrega apenas treinamento, mas um sentido maior ao dia a dia profissional: 84% dos colaboradores concordam que o aprendizado adiciona propósito ao seu trabalho.

Em 2025, a educação corporativa se consolidou como o pilar central para manter talentos motivados e garantir que a empresa tenha a agilidade necessária para prosperar em um mercado em constante mudança.

Desenvolver pessoas virou estratégia de negócio

A crise de competências já impacta a execução estratégica das empresas — e a diferença entre acompanhar ou liderar esse cenário está na forma como desenvolvemos pessoas.

Na masterclass online e gratuita com Claudia Elisa, você vai entender como transformar o desenvolvimento de talentos em uma alavanca real de crescimento — fortalecendo o capital intelectual, acelerando a formação de líderes e criando organizações mais preparadas para o futuro.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Como conectar aprendizado contínuo à estratégia do negócio

O papel da liderança no desenvolvimento e retenção de talentos

Como evitar a perda de conhecimento crítico nas organizações

Práticas para fortalecer cultura, engajamento e performance

As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA