IA já movimenta US$ 110 bilhões por ano, aponta estudo

A economia da inteligência artificial (IA) generativa acumulou US$ 110 bilhões em receita nos últimos doze meses e opera hoje em um ritmo anualizado de US$ 175 bilhões, segundo o relatório The State of the AI Economy, feito pela consultoria britânica Exponential View.

O estudo cruza balanços de empresas de capital aberto, contratos de nuvem e estimativas de mercado para eliminar a dupla contagem entre as camadas do setor, como aplicativos, modelos de fundação e provedores de hospedagem.

Segundo a metodologia, US$ 100 gastos por um cliente final em um aplicativo de IA — que repassa US$ 60 a um provedor de modelo, que por sua vez paga US$ 30 em hospedagem — são contados uma única vez, como US$ 100, e não como US$ 190.

A diferença entre a receita já bancada (US$ 110 bilhões) e o ritmo anualizado (US$ 175 bilhões) chega a 1,6 vez. Segundo os autores, o gap reflete a velocidade da expansão recente, de modo que, quanto mais rápido o setor cresce, maior a distância entre a receita acumulada nos últimos doze meses e a projeção obtida ao multiplicar por 12 o faturamento do mês mais recente.

Contratos represados nos bastidores

Parte da demanda futura já está registrada nos balanços das hiperescaladoras.

Microsoft, Oracle, Amazon e Google somavam, no trimestre mais recente, US$ 2 trilhões em obrigações contratuais pendentes de cumprir — o chamado backlog —, sendo US$ 633 bilhões só da Microsoft e US$ 553 bilhões da Oracle, segundo o levantamento.

Os compromissos de fornecimento da Nvidia seguiram a mesma direção: saltaram de US$ 31 bilhões para US$ 95 bilhões em um ano, de acordo com os dados compilados pela Exponential View.

Big techs seguem apostando alto

O crescimento da receita ocorre no mesmo período em que as maiores empresas de tecnologia elevaram os investimentos em infraestrutura de IA para US$ 725 bilhões neste ano, alta de 77% sobre o recorde do ano anterior.

A Anthropic, dona do Claude, e a OpenAI lideram a corrida entre os laboratórios de fundação, camada que, segundo o relatório, responde por fatia ainda pequena, mas crescente, do total.

O relatório reforça que a receita medida exclui vendas de chips, publicidade turbinada por IA e recursos de IA embutidos em softwares legados — o que, segundo os autores, torna o número mais conservador do que somatórios amplos divulgados por outras fontes do mercado.