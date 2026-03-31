OpenAI fecha rodada de US$ 122 bilhões e atinge valuation de US$ 852 bilhões

A OpenAI anunciou nesta terça-feira uma rodada recorde de financiamento que elevou seu valor de mercado para US$ 852 bilhões. A captação totalizou US$ 122 bilhões em capital comprometido, acima dos US$ 110 bilhões divulgados em fevereiro, consolidando a empresa como uma das mais valiosas do setor de tecnologia.

O investimento foi co-liderado pelo SoftBank, conglomerado japonês de tecnologia e investimentos, com participação de fundos como Andreessen Horowitz, gestora de capital de risco do Vale do Silício, e D. E. Shaw Ventures, braço de venture capital da gestora quantitativa. O novo aporte reforça a disputa global por liderança em inteligência artificial.

Desde o lançamento do ChatGPT, chatbot de IA generativa, em 2022, a OpenAI impulsionou uma corrida tecnológica que reconfigurou o setor. A plataforma já soma mais de 900 milhões de usuários ativos semanais e 50 milhões de assinantes pagos.

A empresa afirmou que a inteligência artificial está ampliando produtividade e acelerando descobertas científicas, justificando a necessidade de investimentos em escala. Ainda assim, o crescimento acelerado vem acompanhado de desafios operacionais e financeiros.

A OpenAI reportou receita anual de US$ 13,1 bilhões e cerca de US$ 2 bilhões mensais, mas segue operando no vermelho. Nos últimos meses, a companhia reduziu custos, descontinuando produtos e iniciativas — incluindo o aplicativo de vídeos curtos Sora, baseado em IA — em uma tentativa de melhorar sua eficiência.

Pressão por resultados e caminho para IPO

Com a nova avaliação, o CEO Sam Altman passa a enfrentar maior pressão para sustentar o crescimento e justificar o valuation elevado, especialmente diante da perspectiva de uma abertura de capital (IPO, oferta pública inicial de ações).

Parte relevante do financiamento veio de investidores estratégicos já conhecidos. A Amazon comprometeu até US$ 50 bilhões, enquanto Nvidia e SoftBank investiram US$ 30 bilhões cada. Outros US$ 12 bilhões vieram de novos investidores, incluindo canais bancários e cerca de US$ 3 bilhões aportados por indivíduos.

A Microsoft, parceira histórica da OpenAI, também participou da rodada, embora o valor não tenha sido divulgado. A empresa já investiu mais de US$ 13 bilhões na startup.