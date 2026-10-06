5 IAs gratuitas que fazem tarefas que antes exigiam horas de trabalho

Há tarefas que parecem pequenas quando vistas isoladamente, mas consomem uma boa parte do expediente quando se acumulam.

Ler dezenas de páginas, organizar informações espalhadas, preparar uma apresentação ou pesquisar referências pode tomar horas antes mesmo de o trabalho principal começar.

Algumas ferramentas de inteligência artificial já conseguem assumir boa parte dessas etapas. Muitas oferecem versões gratuitas, embora com limites de uso, e podem ser úteis para quem quer testar novas formas de trabalhar sem contratar uma assinatura.

A seguir, cinco opções que vão além de simplesmente responder perguntas.

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1. ChatGPT para analisar arquivos e dados

O ChatGPT gratuito permite enviar arquivos, analisar dados e pesquisar informações atualizadas na internet.

Isso abre espaço para tarefas que normalmente exigiriam abrir diferentes documentos, cruzar informações e fazer uma primeira análise manual.

Uma planilha, por exemplo, pode ser enviada para identificar padrões, comparar números ou encontrar informações que merecem atenção. Arquivos de texto também podem ser resumidos ou reorganizados de acordo com uma necessidade específica.

O plano gratuito possui limites próprios para uploads e análise de dados.

2. NotebookLM para estudar documentos

O NotebookLM, do Google, transforma um conjunto de fontes em uma espécie de ambiente de pesquisa

. É possível adicionar PDFs, documentos, apresentações, páginas da internet e outros materiais e fazer perguntas sobre o conteúdo.

A ferramenta consegue produzir resumos, perguntas frequentes e cronogramas, além de responder às dúvidas com referências às fontes utilizadas. Há ainda a opção de gerar um resumo em áudio.

Para quem precisa entender rapidamente um material extenso, a diferença está em não precisar percorrer cada página para descobrir onde está determinada informação.

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3. Perplexity para pesquisas com fontes

Pesquisar na internet envolve mais do que encontrar um resultado no Google. É preciso abrir páginas, comparar informações e conferir de onde cada dado veio.

A Perplexity organiza esse processo em respostas acompanhadas de fontes. O plano gratuito oferece pesquisas básicas praticamente ilimitadas e uma quantidade limitada de pesquisas mais avançadas, além de permitir alguns uploads de arquivos.

A ferramenta pode ser útil para levantar informações sobre um mercado, encontrar dados para uma pauta ou reunir referências antes de começar um trabalho.

4. Canva para transformar ideias em materiais visuais

Criar uma apresentação, adaptar uma peça ou preparar uma imagem costuma exigir tempo mesmo quando a ideia já está pronta. O Canva incorporou recursos de IA que ajudam a acelerar parte dessa produção.

Na versão gratuita, há acesso a ferramentas como geração de imagens, criação de texto e alguns recursos de edição com IA, dentro de um limite mensal.

A plataforma permite partir de uma descrição e depois continuar editando o resultado no próprio Canva.

Assim, a IA pode cuidar de uma primeira versão enquanto a pessoa ajusta o material para chegar ao resultado final.

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5. Gemini para pesquisas mais elaboradas

O Gemini oferece o Deep Research, recurso capaz de realizar pesquisas em várias etapas e produzir um relatório a partir das informações encontradas.

A ferramenta pode usar a Pesquisa Google como fonte e, quando disponível, trabalhar com arquivos enviados e outras fontes conectadas.

O usuário começa descrevendo o que precisa investigar. O Gemini monta um plano de pesquisa, busca as informações e organiza o resultado, que pode depois ser revisado e exportado.

O acesso gratuito possui limites de uso, mas já permite experimentar esse tipo de tarefa.