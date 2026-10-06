Aos 19 anos, fundador capta US$ 11 milhões para criar computador de IA

RESUMO ＋ Zain Javaid, de 19 anos, é o fundador da Ghost, que anunciou uma rodada de US$ 11 milhões liderada pela Andreessen Horowitz. A startup apresentou o Core, computador de US$ 3.499 voltado à IA pessoal. Segundo a empresa, o aparelho executa modelos localmente e reúne contexto de aplicativos, arquivos e dispositivos.

Aos 19 anos, Zain Javaid conseguiu apoio da Andreessen Horowitz para construir um computador dedicado à inteligência artificial (IA) pessoal. Sua startup, a Ghost, anunciou nesta segunda-feira, 5, uma rodada de US$ 11 milhões e apresentou o Core, aparelho de US$ 3.499.

Segundo o TechCrunch, Javaid queria trabalhar como quant, profissional que usa matemática e dados em decisões de investimento. Chegou a atuar na área, mas perdeu o interesse. O lançamento do ChatGPT, em 2022, mudou sua direção.

“Senti um entusiasmo fundamentalmente diferente de tudo o que havia sentido antes”, disse Javaid ao TechCrunch. O interesse pela IA pessoal levou à criação da Ghost, que apresentou seu projeto após cerca de um ano de desenvolvimento.

Um computador para uma IA pessoal

O Core foi projetado para executar agentes pessoais: sistemas que realizam tarefas e usam informações do cotidiano para auxiliar o usuário. A Ghost afirma que o aparelho conecta aplicativos, arquivos e dispositivos e acumula contexto ao longo do tempo.

A proposta é manter a IA em funcionamento contínuo, capaz de agir sem depender de um novo pedido a cada interação. Em seu site, a empresa apresenta exemplos como lembretes sobre compromissos, compras e mudanças na rotina.

Introducing Core, The Personal Al Computer The most powerful technology humanity has built should belong to you Order today: https://t.co/tlNxSu5B5C https://t.co/C8Rqv4eHLl — Zain Javaid (@zainmfj) October 5, 2026

O computador reúne uma placa gráfica Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition e um processador AMD Ryzen 5 7600. A Ghost informa que os modelos rodam no próprio equipamento e anuncia a oferta sem assinatura.

A aposta no processamento local

A Ghost procura reunir capacidade de processamento e contexto pessoal em um aparelho. Essa abordagem faz parte da expansão da IA no dispositivo, em que tarefas são executadas no celular ou computador, em vez de depender exclusivamente de servidores remotos.

O local do processamento, porém, é apenas uma parte da discussão sobre privacidade. Em entrevista anterior à EXAME, Diego Aguiar, executivo da Qualcomm, destacou que a proteção dos dados também exige segurança, transparência e controle sobre seu uso.

No caso do Core, funcionamento contínuo, processamento local e personalização são características anunciadas pela Ghost. A proposta do produto é usar informações conectadas pelo usuário para oferecer assistência com mais contexto.

Do investimento à entrega

A rodada também teve participação de Abstract, Audacious Ventures, SV Angel e Nova, segundo o TechCrunch. A primeira leva do Core entrou em pré-venda nesta segunda-feira, com envio previsto para a última semana de outubro.