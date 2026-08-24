Alibaba capta US$ 10,2 bilhões para investir 100% em infraestrutura de IA

A Alibaba vai captar HK$ 80 bilhões (US$ 10,2 bilhões) com uma nova oferta de ações em Hong Kong e destinará 100% dos recursos a investimentos em inteligência artificial (IA).

O anúncio, feito no domingo, 23, prevê a emissão de 710 milhões de novas ações ordinárias a HK$ 112,70 cada, vendidas a investidores fora dos Estados Unidos, com fechamento previsto para 26 de agosto, segundo documento enviado pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, em inglês).

Segundo a companhia, o dinheiro será usado para "expandir e aprimorar" sua infraestrutura de IA em toda a cadeia de produção da tecnologia — da capacidade computacional aos próprios modelos.

Lucro caiu 75% enquanto gasto com IA sobe

A captação ocorre logo depois da Alibaba reportar, no trimestre encerrado em junho, uma queda de 75% no lucro líquido, para cerca de US$ 1,5 bilhão, e uma saída de caixa livre de US$ 6,6 bilhões — reflexo direto do aumento nos gastos com IA.

Ainda assim, a empresa aproveita um momento de forte apetite do mercado chinês por ações ligadas ao setor, que tem elevado avaliações de companhias de tecnologia a patamares recordes neste ano.

Parte desse entusiasmo foi puxada pelo lançamento, no mês passado, do Kimi K3, da startup Moonshot AI — hoje o maior modelo de IA já desenvolvido na China — e pela estreia na bolsa da fabricante de chips de memória CXMT, que captou US$ 8,6 bilhões e viu suas ações dispararem 466% no primeiro dia de negociação.

Na semana passada, a fabricante de robôs humanoides Unitree levantou US$ 900 milhões em oferta pública inicial (IPO), com ações subindo mais de 600% na estreia, após uma demanda de investidores de varejo 5.500 vezes maior que o volume disponível.

Terceiro modelo de IA da Alibaba em meses

A nova captação vem poucas semanas depois da Alibaba lançar seu modelo mais recente, o Qwen 3.8-Max, que testes preliminares apontam como particularmente forte em "codificação agêntica" — tarefas em que sistemas de IA escrevem e corrigem código com supervisão humana mínima.

A expansão em IA acontece em meio a um cenário regulatório mais hostil para a empresa nos Estados Unidos.

Em junho, o Pentágono voltou a incluir a Alibaba, além da Baidu e da fabricante de veículos elétricos BYD, em uma lista de empresas chinesas consideradas ameaça à segurança nacional americana, por supostas ligações com o Exército de Libertação Popular da China.

A Alibaba pediu à Justiça dos Estados Unidos que revogue a decisão, alegando não ter vínculos com as Forças Armadas chinesas.

O anúncio da oferta de ações antecede em poucos dias um novo encontro entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente americano, Donald Trump, marcado para a próxima semana nos Estados Unidos — o segundo encontro entre os dois líderes neste ano, no qual devem discutir controles de exportação e restrições a empresas de tecnologia.