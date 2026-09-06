Como usar o ChatGPT para montar um cronograma de estudos para concurso

Montar um cronograma para concurso público envolve conciliar várias disciplinas, diferentes níveis de dificuldade e um prazo que não costuma ser muito flexível.

Antes de abrir os livros, portanto, vale transformar essas informações em um plano de estudo e o ChatGPT pode ajudar nessa organização a partir dos dados fornecidos pelo candidato.

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Comece pelo edital

O primeiro passo é reunir as informações que vão orientar o planejamento. O candidato pode informar quais são as disciplinas cobradas, o número de questões, o peso de cada matéria, a data da prova e quanto tempo tem disponível para estudar durante a semana.

Quanto mais completo for o pedido, mais específico poderá ser o cronograma. Também vale informar quais matérias já domina e quais considera mais difíceis.

Um prompt inicial pode ser:

“Estou estudando para o concurso [nome do concurso]. A prova será em [data]. Tenho [X] horas disponíveis por dia, de segunda a sexta, e [X] horas aos fins de semana. As disciplinas são [lista]. Considere o peso de cada matéria e distribua meu tempo de estudo de acordo com a importância e minha dificuldade em cada conteúdo.”

Defina o peso das disciplinas

A distribuição das horas não precisa ser igual para todas as matérias. Se uma disciplina representa uma parcela maior da prova, ela pode receber mais espaço na rotina e o mesmo vale para conteúdos nos quais o candidato apresenta maior dificuldade.

Para melhorar a divisão, é possível pedir ao ChatGPT que organize as disciplinas por prioridade e justifique a quantidade de horas destinada a cada uma. Assim, o cronograma deixa de ser apenas uma lista de matérias e passa a considerar os critérios usados na preparação.

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Transforme o plano em uma rotina

Depois de definir as prioridades, peça à ferramenta para transformar a distribuição em um calendário semanal. O comando pode especificar horários disponíveis, pausas, dias de descanso e outras atividades que já fazem parte da rotina.

“Monte um cronograma semanal com ses sões de estudo de até 1h30. Inclua todas as disciplinas, priorize as matérias de maior peso e reserve períodos para revisão e resolução de questões. Não coloque mais de três disciplinas diferentes no mesmo dia.”

A partir daí, o candidato pode ajustar o resultado. Se duas horas de estudo em determinado dia forem inviáveis, basta informar a restrição e pedir uma nova distribuição.

Não esqueça revisão e questões

Um cronograma voltado apenas para conteúdo novo pode deixar de lado uma etapa importante da preparação: verificar se aquilo que foi estudado realmente foi assimilado.

Por isso, vale pedir ao ChatGPT que inclua momentos específicos para revisão e resolução de questões. Também é possível estabelecer uma rotina de acompanhamento, registrando quais assuntos foram concluídos e quais ainda apresentam maior índice de erros.

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Atualize o cronograma durante a preparação

O planejamento não precisa permanecer igual até a prova. Se uma matéria estiver consumindo mais tempo do que o previsto ou os resultados nas questões mostrarem dificuldade em determinado assunto, o candidato pode informar esses dados e solicitar uma redistribuição.

O ChatGPT funciona, nesse caso, como uma ferramenta de organização. A decisão sobre o que estudar, quanto tempo dedicar a cada conteúdo e quais estratégias fazem sentido continua dependendo das necessidades e do desempenho de cada candidato.