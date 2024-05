Guia completo: como configurar sua conta do Instagram no modo privado

Siga o passo a passo para configurar privacidade no Android, iPhone e na versão web .

Controle quem vê suas postagens e como gerenciar seguidores de forma prática.

Configurar a privacidade no Instagram é ideal para quem prefere se manter mais reservado nas redes sociais. O recurso pode ser feito rapidamente e garante o maior controle sobre quem vê as publicações, já que o usuário passa a aprovar cada seguidor que terá acesso ao conteúdo postado, assim como os vídeos compartilhados nos stories.

Nas contas públicas, qualquer pessoa pode visualizar as postagens – seja ela seguidora da rede social ou não – até mesmo quem não tem uma conta no Instagram pode ter uma visão geral de um perfil pela internet.

Por que tornar seu Instagram privado?

Uma conta privada no Instagram permite que você controle quem pode ver seu perfil. Desta forma, apenas as pessoas que você aprovar como seguidores terão acesso às suas postagens. Uma conta pública, no entanto, é aberta a todos os usuários.

Como privar sua conta do Instagram no Android e no iOS (Iphone)

Entre no seu perfil do Instagram;

Toque no ícone com sua foto no pé direito do perfil;

Clique no menu sanduíche (três tracinhos) na ponta direita da tela;

Acesse as configurações de privacidade de sua conta;

Clique em “Privacidade da conta”;

Ative a chave em “Conta Privada”;

Sua conta estará privada.

Como privar sua conta do Instagram pelo computador

Entre em seu perfil pelo navegador;

Clique na opção “Mais” em formato de hambúrguer (três tracinhos), no pé esquerdo da tela;

Acesse as configurações da rede social;

Clique em “Quem pode ver seu conteúdo”;

Ative a opção “Conta privada”;

Como gerenciar seguidores em uma conta privada

Com uma conta privada no Instagram, você pode aprovar ou rejeitar solicitações de seguidores. Isso significa que você pode escolher quem verá suas postagens. Somente as pessoas que você aprovar como seguidores terão acesso às suas postagens e informações de perfil.

Quais configurações de privacidade o Instagram disponibiliza

Conta privada: exibe publicações apenas para seguidores previamente aprovados pelo dono do perfil.

Melhores Amigos: permite criar listas para compartilhar publicações do feed e do Stories apenas pessoas selecionadas;

Bloqueio de usuários: é possível bloquear alguém no Instagram para deixar de ver suas publicações e impedir que a pessoa interaja com você na rede social;

Restringir usuários no Instagram : caso não queira bloquear um usuário, você pode restringi-lo para ter menos interações com ele;

Silenciar stories e publicações: você pode silenciar todo conteúdo de uma conta específica para evitar que essas publicações apareçam em seu feed;

Modo temporário: possibilita o envio de mensagens autodestrutivas por direct messages.

Como bloquear e desbloquear usuários no Instagram

Bloquear:

Para bloquear, abra o aplicativo do Instagram no Android ou no iOS;

Acesse o perfil da pessoa que você deseja bloquear;

No topo do perfil, clique no ícone dos três pontos;

Selecione a opção “Bloquear”;

Selecione se deseja bloquear somente a conta escolhida ou as que serão criadas futuramente.

Desbloquear:

Abra a página principal do seu perfil;

Acesse as “Configurações” no ícone três linhas (também chamado de botão hambúrguer) na ponta direita da tela;

No meio da tela, clique em “Bloqueados” ;

Na tela “Contas Bloqueadas”, confira o nome e foto do usuário e clique em “ Desbloquear ”;

Confirme o desbloqueio.

Privacidade em stories e publicações no Instagram

É possível ocultar os Stories e as publicações de seguidores indesejados:

Acesse as "Configurações" da conta, clique em "Privacidade";

Acesse a opção "História" e selecione "Ocultar story de";

Selecione os seguidores que não poderão ver os seus Stories.

Na mesma tela, também é possível determinar quem poderá enviar resposta e compartilhar suas publicações.

Dicas para manter sua conta do Instagram segura: