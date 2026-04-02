Nova IA do WhatsApp incomoda e faz usuários tentarem 'sumir' com o recurso

(Chesnot/Getty Images)
Redatora
Publicado em 2 de abril de 2026 às 12h23.
A integração da inteligência artificial ao WhatsApp, um dos aplicativos mais utilizados no Brasil, abriu um novo capítulo na relação entre tecnologia e comportamento do usuário.
Embora a proposta seja ampliar funcionalidades e facilitar tarefas, a chegada do Meta AI também gerou resistência e levantou questionamentos sobre privacidade, controle e utilidade.
O Meta AI foi incorporado ao WhatsApp como um assistente acessível diretamente na interface do aplicativo, identificado por um ícone azul e disponível como uma conversa adicional. A ferramenta permite gerar textos, responder perguntas e apoiar tarefas cotidianas, seguindo a estratégia da Meta de integrar inteligência artificial aos seus principais produtos.
Apesar da proposta, a recepção não foi uniforme. Parte dos usuários vê valor na funcionalidade, enquanto outra parcela interpreta a novidade como uma interferência em um ambiente tradicionalmente simples e direto.
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A principal crítica está na ausência de escolha. Diferentemente de outros recursos, o assistente não pode ser totalmente desativado no Brasil, o que intensifica a percepção de imposição tecnológica.
A resistência ao Meta AI está fortemente ligada à preocupação com dados e privacidade. Embora a Meta afirme que as interações com o assistente são protegidas por criptografia e não são compartilhadas com terceiros, usuários demonstram desconfiança sobre o uso indireto dessas informações.
O ponto de atenção não se limita ao conteúdo das mensagens, mas à possibilidade de construção de perfis comportamentais a partir das interações com a inteligência artificial. Mesmo sem evidências concretas de uso indevido, a percepção de monitoramento é suficiente para gerar desconforto.
Esse movimento evidencia um desafio maior para empresas de tecnologia. A adoção de IA depende não apenas da capacidade técnica, mas da construção de confiança em relação ao uso de dados.
Outro fator que contribui para a resistência é a confiabilidade das respostas. Como qualquer sistema baseado em inteligência artificial, o Meta AI pode apresentar informações incompletas ou imprecisas.
Em situações simples, esse risco tende a ser tolerado. No entanto, em temas mais sensíveis, como saúde, direito ou finanças, a margem de erro se torna mais crítica e reduz a disposição dos usuários em utilizar o recurso.
A percepção de baixa confiabilidade reforça a decisão de muitos usuários de limitar ou evitar o uso da ferramenta.
O caso do Meta AI no WhatsApp revela uma tensão crescente entre inovação tecnológica e experiência do usuário. Empresas buscam acelerar a integração da inteligência artificial em produtos amplamente utilizados, enquanto parte do público demanda maior transparência e controle.
A reação observada indica que a adoção de IA no cotidiano não depende apenas da sua utilidade, mas da forma como é implementada. Recursos impostos tendem a gerar resistência, especialmente em ambientes associados à privacidade.
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