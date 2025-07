X, de Elon Musk, diz que Índia ordenou bloqueio de mais de 2,3 mil contas

O governo da Índia ordenou o bloqueio de 2.355 contas no site da rede social X, de propriedade de Elon Musk, incluindo as contas da agência de notícias Reuters, informou a empresa nesta terça-feira, 8.

“O Ministério de Eletrônicos e Tecnologia da Informação exigiu ação imediata — dentro de 1 hora — sem fornecer justificativa, e exigiu que as contas permanecessem bloqueadas até novo aviso”, informou post da conta de assuntos governamentais globais do X.

No último sábado, 5, as contas principais da Reuters, incluindo a ReutersWorld, foram suspensas para usuários na Índia, com a plataforma exibindo mensagens indicando que a ação foi resultado de uma ordem judicial.

O Escritório de Informações à Imprensa do governo indiano afirmou à Reuters que não partiu de nenhuma agência oficial a solicitação para o bloqueio das contas e que está em contato com a X para esclarecer o ocorrido. As restrições foram revertidas no domingo, 6.

Conflito de censura

Este caso se soma à disputa legal entre X e o governo indiano liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi. Em março, a empresa processou o Ministério de TI da Índia, acusando-o de ampliar ilegalmente a censura online para facilitar a remoção de conteúdos.

Musk, que se identifica como defensor da liberdade de expressão, adquiriu a plataforma Twitter e a renomeou para X, promovendo mudanças nas regras de moderação. A controvérsia reflete o embate entre a gestão da rede social e governos que adotam políticas rigorosas de controle de conteúdo digital.