Grok 4.1 é liberado com promessa de salto em 'inteligência emocional'

A xAI anunciou o lançamento do Grok 4.1. A nova versão do modelo de linguagem de Elon Musk entrou no ar na segunda-feira, 17, e está liberada para todos os usuários em seu site, no app (iOS/Android) e na rede social X (antigo Twitter), também de propriedade do bilionário.

Segundo a empresa, o modelo foi lançado imediatamente em modo automático (Auto mode) e pode ser selecionado explicitamente como “Grok 4.1” no seletor de IAs.

A principal atualização, de acordo com a xAI, é o avanço no uso prático real. O Grok 4.1 é “excepcionalmente capaz de interações criativas, emocionais e colaborativas”, com maior sensibilidade a intenções nuançadas e personalidade mais coerente. Ao mesmo tempo, mantém a precisão das versões anteriores.

Para desenvolver o novo modelo, foi utilizada a mesma infraestrutura de reinforcement learning (aprendizado por reforço) da versão anterior (Grok 4), com o objetivo de refinar estilo, personalidade, utilidade e alinhamento do sistema. A xAI também afirma ter criado novos métodos que utilizam modelos de raciocínio para avaliar e iterar respostas do chatbot em escala.

Entre 1º e 14 de novembro de 2025, foi realizada uma “liberação silenciosa” de builds preliminares do Grok 4.1, com tráfego progressivo em produção via site, X e apps móveis. Durante esse período, o novo modelo teria sido preferido em 64,78% das vezes em comparativos cegos com o anterior.

Desempenho técnico

Em termos de desempenho técnico, a empresa informa que o Grok 4.1 alcançou o topo em avaliações: na plataforma LMArena Text Arena, o modo “Thinking” teve 31 pontos de vantagem sobre o modelo não‑xAI mais bem ranqueado. No modo “non‑reasoning” – sem tokens de pensamento –, segundo a desenvolvedora, superou configurações completas de raciocínio de outros modelos públicos. Para comparação, a versão anterior figurava na 33ª posição.

Paralelamente, o benchmark EQ‑Bench3 avaliou habilidades de inteligência emocional, como compreensão, empatia, insight e relação interpessoal, em 45 cenários simulados em que participantes assumem papéis específicos (os chamados roleplays). No site oficial, a empresa divulgou prompts e respostas dos modelos anterior e atual, com o objetivo de demonstrar e exemplificar melhorias em interações emocionais, escrita criativa e outros contextos.

Além disso, a xAI destaca que o Grok 4.1 reduz significativamente as chamadas “alucinações” (erros factuais ou fabricados) em consultas de busca de informação.

Em resumo, o lançamento do novo modelo marca mais uma aposta da xAI para transformar sua ferramenta na IA preferida para interações mais humanas, criativas e confiáveis. Resta observar até que ponto essas promessas serão validadas no uso cotidiano – e como o mercado e o público reagirão à nova versão.