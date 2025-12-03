Google testa fusão de ferramentas para aproximar buscas da experiência do ChatGPT

O Google começou a testar um novo formato de busca que une os resumos gerados por inteligência artificial, chamados de AI Overviews, com o modo conversacional alimentado pelo modelo Gemini, conhecido como Modo IA (AI Mode). A mudança, anunciada nesta segunda-feira, 1º, está sendo testada globalmente, mas, por enquanto, permanece restrita a dispositivos móveis.

Lançada na semana em que a OpenAI acionou um “alerta vermelho” diante do avanço do Google, a proposta permite que, a partir de um resumo no topo da busca, o usuário aprofunde a consulta com perguntas adicionais, sem sair da interface. Isso aproxima a experiência do uso do ChatGPT.

Antes, o usuário precisava escolher previamente entre a busca tradicional ou acessar manualmente a aba do Modo IA para interações mais profundas com o assistente Gemini. Agora, o Google quer testar se faz sentido manter essa separação, considerando que pesquisas simples muitas vezes evoluem para explorações mais aprofundadas.

“Você não deveria ter que pensar onde ou como fazer sua pergunta”, afirmou Robby Stein, vice-presidente de produto do Google Search, em publicação na rede X (antigo Twitter).

Crescimento do Gemini

Atualmente, os resumos gerados por IA têm cerca de 2 bilhões de usuários mensais. Com os avanços do Gemini 3 e a popularidade do modelo gerador de imagens Nano Banana, o assistente do Google superou os 650 milhões de usuários mensais em novembro.

Nesse cenário, em que o ChatGPT soma 800 milhões de usuários semanais, a fusão dos dois sistemas pode dar ao Google uma vantagem competitiva para disputar o uso cotidiano da IA, oferecendo respostas mais fluídas e adaptadas ao contexto de cada busca.

Enquanto isso, pressionada pelo crescimento da big tech, a OpenAI adiou, ao menos temporariamente, outros lançamentos para focar em melhorias no ChatGPT. Segundo o CEO Sam Altman, uma nova versão do modelo, prevista para a próxima semana, deve superar o Gemini 3.