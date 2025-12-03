OpenAI distribui US$ 40,5 milhões a 208 entidades filantrópica

A fundação da OpenAI, braço sem fins lucrativos da desenvolvedora de modelos de inteligência artificial, anunciou a concessão de US$ 40,5 milhões a 208 organizações norte-americanas que atuam em comunidades locais. Trata-se do maior compromisso filantrópico externo já realizado pela instituição e representa um salto em relação ao ano anterior, quando foram distribuídos apenas US$ 7,5 milhões, segundo registros fiscais.

As entidades contempladas operam em áreas como capacitação tecnológica de jovens, apoio em saúde mental para veteranos e programas de alfabetização em IA, ou AI literacy, iniciativas consideradas estratégicas para ampliar o acesso às ferramentas digitais emergentes.

A fundação afirma que o pacote de doações, voltado a “expandir a oportunidade da IA”, ainda é uma fração do patrimônio detido pela entidade no negócio principal: a fatia de 26% que o braço sem fins lucrativos mantém na OpenAI após sua recente reestruturação corporativa, mudança que foi alvo de longas negociações com reguladores na Califórnia e em Delaware. A empresa defendeu que o redesenho ampliaria a capacidade de investimento público da fundação.

O processo de seleção recebeu mais de 3.000 inscrições. As doações se concentram em três eixos: alfabetização e compreensão pública de IA; inovação comunitária; e oportunidade econômica. Boa parte das entidades pretende aplicar recursos diretamente no uso de IA, embora essa aplicação não fosse obrigatória.

Novas metas de investimento e foco em saúde e segurança digital

Em julho, sob orientação de sua comissão filantrópica, a OpenAI lançou o People-First AI Fund, comprometendo-se a destinar US$ 50 milhões a organizações comunitárias. Agora, a instituição divulgou os primeiros contemplados e informou que restam US$ 9,5 milhões a serem distribuídos em uma segunda rodada, prevista para os próximos meses.

O conjunto dos selecionados inclui desde uma ONG da Califórnia dedicada a treinamento gratuito em tecnologia para jovens de baixa renda até uma organização da Carolina do Norte que oferece apoio em saúde mental a áreas rurais. Também foi contemplada a associação nacional de jornalistas indígenas nos EUA, que deve orientar processos de adoção responsável de tecnologias como IA.

Cerca de metade das organizações está sediada na Califórnia, reflexo, segundo a fundação, do compromisso com o estado onde a OpenAI nasceu. Ainda assim, a organização prepara planos mais ambiciosos: em outubro, anunciou intenção de investir US$ 25 bilhões em dois eixos amplos: saúde e “resiliência em IA”, conceito que reúne esforços para mitigar riscos como ataques cibernéticos.

A fundação ainda não detalhou se esses bilhões serão distribuídos como subsídios irrestritos a terceiros ou se financiarão iniciativas próprias, nem informou se ampliará sua equipe de gestão. Para a próxima rodada de US$ 9,5 milhões, a prioridade será apoiar organizações que já atuam com aplicações transformadoras de IA, especialmente em saúde e medicina, e projetos com potencial de escala e benefício público duradouro.