Google lança Gemini 3.1 Pro com reforços em inteligência e soluções complexas

O Google revelou o Gemini 3.1 Pro, focado em problemas mais complexos e com recursos que prometem mais inteligência para dúvidas de "ciência, pesquisa e engenharia". O modelo atualizado estará disponível a partir desta sexta-feira, 20, como prévia para desenvolvedores, para empresas clientes via Vertex AI e Gemini Enterprise e para consumidores comuns no aplicativo padrão ou Notebook LM.

As novidades sobre a tecnologia de inteligência já haviam sido apresentadas no Gemini 3 Deep Think ao longo da última semana; de acordo com a empresa, a atualização garante "mais do que o dobro do desempenho de raciocínio do 3 Pro". Para a resolução básica de problemas, uma das funções mais primordiais de uma IA, a versão 3.1 Pro garante 77,1% de eficácia em comparação com 31,1% do modelo anterior.

A capacidade avançada de explicações fará o Gemini fugir de respostas mais básicas e oferecer análises a partir do uso de dados para desafios técnicos ou criativos, informou o Google.

Tendência multifuncional

A nova versão do Gemini introduz à ferramenta a capacidade de manipular vídeos ou designs interativos. O sistema consegue, por exemplo, criar animações em SVG para sites com diferentes estilos artísticos e de tamanho reduzido. É uma estratégia já apresentada por empresas de destaque como o Alibaba, que recentemente revelou a IA Qwen3.5 com foco em executar ações consideradas complexas por meio de diversos aplicativos.

Como agente de IA, a eficácia do pensamento da 3.1 Pro está em 99,3% para telecomunicações e 90,8% para varejo, prometendo mais versatilidade para o Gemini. Trazendo para o sistema interno as possibilidades criativas e visuais, o Google garante autonomia no novo mundo de IA e evita dependência de parceiros, como faz o ChatGPT com o Canva para ter acesso a designs mutáveis.