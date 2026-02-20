Falhas da nuvem da Amazon foram causadas pela própria IA da empresa

As funções de nuvem da Amazon passaram por quedas significativas nos últimos meses devido a erros na inteligência artificial que opera a Amazon Web Services (AWS). De acordo com funcionários ouvidos pelo Financial Times, a mais extensa ocorreu em dezembro, quando o sistema ficou fora do ar por 13 horas ininterruptas.

De acordo com a reportagem, a falha estaria ligada à liberdade atribuída à ferramenta de código Kiro AI, sistema interno de automação, para realizar alterações no ecossistema digital da empresa de forma autônoma. Trabalhadores relataram que esta foi a segunda vez em que um erro gerado por IA sem supervisão impactou plataformas internas. “Os engenheiros deixam a IA solucionar um problema sem intervenção. As quedas foram pequenas, mas completamente previsíveis”, afirmou um funcionário sob condição de anonimato.

A Amazon, por sua vez, contestou a interpretação de que a origem do problema estaria na IA. A companhia classificou a associação como “coincidência” e afirmou que o episódio de dezembro foi causado por ação humana e representou um “evento extremamente limitado”. Ainda assim, reconheceu que a versão de dezembro da Kiro AI operava com permissões mais amplas do que o esperado e que o sistema deveria ter solicitado autorização prévia aos engenheiros antes de executar mudanças.

As instabilidades da AWS, divisão de computação em nuvem da Amazon, já afetaram serviços no Brasil neste ano. Em 7 de fevereiro, falhas atingiram bancos e o sistema Pix, meio de pagamentos instantâneos do Banco Central, prejudicando transações em instituições como Santander, Nubank e Itaú. À época, a empresa informou à EXAME que “problemas intermitentes de conectividade de rede entre duas Zonas de Disponibilidade (sae1-az1 e sae1-az3) na Região SA-EAST-1” provocaram aumento nas taxas de erro de API e latência.

Uma situação semelhante ocorreu em 20 de outubro de 2025, quando uma instabilidade da AWS deixou fora do ar plataformas como Mercado Livre, Amazon e Canva. Episódios do tipo evidenciam a dependência crescente de empresas e serviços financeiros da infraestrutura de nuvem, mercado no qual a Amazon é líder global.

Expansão bilionária em IA

Apesar das discussões internas sobre governança e supervisão de sistemas automatizados, a Amazon mantém planos ambiciosos para a divisão de nuvem.

A empresa pretende direcionar parte relevante de um pacote de US$ 200 bilhões em investimentos para expandir a infraestrutura de IA da AWS, com foco na construção de novos centros de dados e na aquisição de chips especializados.