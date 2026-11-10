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O golfe tem um novo padrinho: o algoritmo

Cerca de 50 milhões de americanos acompanham golfe nas redes, e oito em cada dez não jogam

Golfe no Brasil: são mais de 120, com 22 mil jogadores regulares (Getty Images/Getty Images)

Golfe no Brasil: são mais de 120, com 22 mil jogadores regulares (Getty Images/Getty Images)

Henrique Kirilauskas
Henrique Kirilauskas

Colunista

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16h14.

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Durante séculos, entrar no golfe dependia de alguém. Um sócio que fizesse o convite, um amigo que emprestasse os tacos, um padrinho que apresentasse você ao clube ou uma clínica patrocinada por uma empresa. A porta existia, mas não tinha maçaneta do lado de fora.

Essa porta agora está no bolso.

Nos Estados Unidos, o golfe mudou de idade. A National Golf Foundation apontou os jovens de 18 a 34 anos como o maior grupo em campo: quase 6,3 milhões de jogadores, à frente dos 6,1 milhões entre 50 e 64 anos e dos 5,4 milhões acima dos 65. Em 2025, eles seguiam acima dos 6 milhões.

O mercado explica isso: redes sociais, criadores de conteúdo e uma moda que ficou interessante. O dado mais revelador, porém, é outro. Segundo a NGF, cerca de 50 milhões de americanos acompanham golfe nas redes, e oito em cada dez não jogam. Estão na sala de espera.

O golfe do celular não é o da transmissão silenciosa de domingo à tarde. É um grupo de amigos rindo do próprio erro, um campeão de major tentando um recorde diante da câmera, uma jovem ensinando o grip em quarenta segundos. Bryson DeChambeau credita parte da sua melhor temporada ao próprio canal no YouTube. LeBron James e Kevin Hart têm seus canais de golfe e já negociam um duelo diante das câmeras.

Essa conversa atraiu quem sempre ficou do lado de fora. Na Austrália, 60% dos novos golfistas de 2025 eram mulheres. Nos Estados Unidos, elas responderam por 60% do crescimento desde 2019. Ver alguém parecido com você jogando é o convite mais eficiente que existe.

No Brasil, o movimento cresce e tem direção. Há duas décadas eram 80 campos. Hoje são mais de 120, com 22 mil jogadores regulares. A Federação Paulista de Golfe quer dobrar o número de praticantes no estado até 2033, e as mulheres puxam essa curva. Quase mil jogadoras passaram pelo projeto gratuito do Mulheres e Golfe, e o Itanhangá, no Rio, tem mais de 120 sócias em campo, com saídas ao lado dos homens.

O digital brasileiro ganhou rosto. Atores como Rodrigo Lombardi e Marcos Pasquim, sertanejos como Thiago Brava, Jads, Bruno Belutti, Fiduma e Jeca, e jogadores de futebol em atividade, como Germán Cano, do Fluminense, Gabriel Girotto, do Red Bull Bragantino, e Yuri Alberto, do Corinthians, levam o golfe para o feed de quem nunca pisou num fairway. Na mídia, essa ponte é do The Golf Brasil desde 2021, apresentado por quem vos escreve.

O caminho do novo golfista mudou de ordem. Primeiro ele assiste. Depois testa num simulador, faz algumas aulas, compra uma luva. Quando pisa no campo, já sabe o que é um birdie e conhece a etiqueta. Chega educado pelo conteúdo antes de ser educado pelo clube.

E o caminho não termina no campo público. Nos Estados Unidos, jovens de 18 a 34 anos já respondem por 30% das novas adesões a clubes privados. No Brasil, o Porto Alegre Country Club já tem 20% dos sócios com até 30 anos. Quem começou pelo celular termina com título de sócio.

A rede social vende o golfe. O campo fideliza.

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