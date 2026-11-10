El Niño: enquanto o Brasil respira, a Colômbia muda as regras para atravessar a seca

Image of a large hydroelectric dam revealing dramatically low water levels and cracked earth. This striking visual highlights environmental challenges, water scarcity, and the impacts of climate change on natural resources. (AdobeStock/Divulgação)
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16h14.
Última atualização em 10 de novembro de 2026 às 16h26.
Em julho, alertamos para os riscos de um El Niño muito forte, um fenômeno climático com repercussões bastante heterogêneas na América do Sul. Desde então, houve boas notícias para o sistema elétrico brasileiro: choveu acima da média no Sul e em partes do Sudeste, os reservatórios terminaram o período seco mais cheios que no ano passado e a conta de luz voltou à bandeira verde em outubro. A exceção é a Amazônia, onde a seca dos rios dificulta o transporte de combustível para as usinas que abastecem cidades fora da rede nacional. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vem fiscalizando essas usinas e cobrando estoques e planos de contingência.
Na Colômbia, o cenário é outro. Lá, o El Niño reduz as chuvas, efeito que ganha peso num país onde cerca de 70% da eletricidade vem de hidrelétricas. Para agravar a situação, o pico do fenômeno deve coincidir com a estação seca, de dezembro a abril, e os reservatórios já estão abaixo do nível considerado seguro, depois de um outubro com chuvas de apenas 60% da média histórica.
Para enfrentar a seca, o país conta com uma espécie de seguro: os geradores recebem uma remuneração fixa e, em troca, se comprometem a entregar energia quando ela fica escassa. Como esse seguro nem sempre basta para preservar a água dos reservatórios, existe uma segunda proteção, o Estatuto do Desabastecimento. Quando os reservatórios ficam baixos demais, o regulador pode obrigar as térmicas a gerar mais. A lógica é a de uma poupança: cada unidade de energia térmica produzida hoje é água guardada para os meses mais secos.
No El Niño de 2024, o mecanismo foi acionado tarde, então as térmicas geraram só três quartos do previsto. Por isso, no fim de agosto, o regulador adotou regras novas para este El Niño: a exigência de geração térmica passa a crescer conforme o reservatório baixe, e a ser cobrada na operação real, e não apenas no papel.
Até agora, porém, as térmicas têm gerado abaixo do exigido, por conta de manutenções, falhas e, segundo as empresas, de uma remuneração que mal cobre o custo do combustível. A dependência de gás importado, que entra quase todo por um único terminal, em Cartagena, também pesa, já que uma falha nele, em setembro, levou a um racionamento temporário de gás. Completam o pacote metas de consumo para os usuários e o adiamento de manutenções em grandes hidrelétricas.
A revisão das regras corrige os principais problemas observados em 2024. Mudá-las com o El Niño em curso é compreensível, dada a gravidade da situação, mas não é o ideal. O êxito da medida vai depender da calibração do novo mecanismo e da capacidade da infraestrutura de gás de sustentar a geração térmica quando ela for mais necessária.