El Niño: enquanto o Brasil respira, a Colômbia muda as regras para atravessar a seca

Em julho, alertamos para os riscos de um El Niño muito forte, um fenômeno climático com repercussões bastante heterogêneas na América do Sul. Desde então, houve boas notícias para o sistema elétrico brasileiro: choveu acima da média no Sul e em partes do Sudeste, os reservatórios terminaram o período seco mais cheios que no ano passado e a conta de luz voltou à bandeira verde em outubro. A exceção é a Amazônia, onde a seca dos rios dificulta o transporte de combustível para as usinas que abastecem cidades fora da rede nacional. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vem fiscalizando essas usinas e cobrando estoques e planos de contingência.

Na Colômbia, o cenário é outro. Lá, o El Niño reduz as chuvas, efeito que ganha peso num país onde cerca de 70% da eletricidade vem de hidrelétricas. Para agravar a situação, o pico do fenômeno deve coincidir com a estação seca, de dezembro a abril, e os reservatórios já estão abaixo do nível considerado seguro, depois de um outubro com chuvas de apenas 60% da média histórica.

Para enfrentar a seca, o país conta com uma espécie de seguro: os geradores recebem uma remuneração fixa e, em troca, se comprometem a entregar energia quando ela fica escassa. Como esse seguro nem sempre basta para preservar a água dos reservatórios, existe uma segunda proteção, o Estatuto do Desabastecimento. Quando os reservatórios ficam baixos demais, o regulador pode obrigar as térmicas a gerar mais. A lógica é a de uma poupança: cada unidade de energia térmica produzida hoje é água guardada para os meses mais secos.

No El Niño de 2024, o mecanismo foi acionado tarde, então as térmicas geraram só três quartos do previsto. Por isso, no fim de agosto, o regulador adotou regras novas para este El Niño: a exigência de geração térmica passa a crescer conforme o reservatório baixe, e a ser cobrada na operação real, e não apenas no papel.

Até agora, porém, as térmicas têm gerado abaixo do exigido, por conta de manutenções, falhas e, segundo as empresas, de uma remuneração que mal cobre o custo do combustível. A dependência de gás importado, que entra quase todo por um único terminal, em Cartagena, também pesa, já que uma falha nele, em setembro, levou a um racionamento temporário de gás. Completam o pacote metas de consumo para os usuários e o adiamento de manutenções em grandes hidrelétricas.

A revisão das regras corrige os principais problemas observados em 2024. Mudá-las com o El Niño em curso é compreensível, dada a gravidade da situação, mas não é o ideal. O êxito da medida vai depender da calibração do novo mecanismo e da capacidade da infraestrutura de gás de sustentar a geração térmica quando ela for mais necessária.