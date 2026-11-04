Gemini ainda é grátis? Saiba o preço das melhores IAs para sua rotina

RESUMO ＋ Gemini, ChatGPT, Claude e Perplexity mantêm opções gratuitas e vendem assinaturas com mais recursos e limites de uso. Veja os preços dos planos individuais e o que conferir antes de pagar.

O Gemini continua gratuito, mas escolher uma inteligência artificial para usar todos os dias exige olhar além dessa informação. Google, OpenAI, Anthropic e Perplexity oferecem diferentes combinações de modelos, ferramentas e limites, com assinaturas que podem subir bastante conforme a intensidade do uso.

As mudanças na versão gratuita do Gemini ajudam a entender essa diferença: ter acesso a um assistente não significa poder selecionar todos os modelos disponíveis no serviço.

Para quem procura as melhores IAs para sua rotina, o preço é apenas um dos critérios. Este levantamento reúne quatro opções de uso geral e seus planos individuais, sem estabelecer um ranking de desempenho.

Quanto custa usar o Gemini?

Na página brasileira do Google, o plano gratuito oferece acesso ao Flash-Lite. As assinaturas mensais têm os seguintes preços:

Google AI Plus: R$ 24,99;

R$ 24,99; Google AI Pro: R$ 96,99;

R$ 96,99; Google AI Ultra: R$ 779,90 ou R$ 999,90, conforme o nível de uso contratado.

O Plus amplia os limites e inclui o Flash. O Pro acrescenta acesso ao modelo Pro e ao Gemini 4 Argon. As assinaturas também reúnem armazenamento em nuvem e outros recursos do Google; por isso, o valor não corresponde apenas ao chatbot.

Quanto custa o ChatGPT?

O ChatGPT possui versão gratuita. Para assinantes, a OpenAI informa o preço de referência de US$ 20 mensais para o Plus. O plano amplia o acesso a ferramentas, mas continua sujeito a limites de uso, segundo a central de ajuda.

Para uso mais intenso, a linha Pro tem três faixas: US$ 100, US$ 200 e US$ 500 por mês. As diferenças envolvem a quantidade de uso incluída e o acesso a recursos. Plus e Pro têm cobrança mensal, sem opção anual nesses planos.

Esses valores em dólares não devem ser tratados como o preço final brasileiro. A OpenAI oferece cobrança localizada em reais, e o valor disponível para a conta deve ser conferido na contratação. A empresa informa que preços locais podem diferir da conversão direta do dólar.

Quanto custa o Claude?

A Anthropic também mantém uma opção gratuita. Na tabela oficial do Claude, o Pro custa US$ 20 por mês, ou US$ 200 por ano com pagamento antecipado. O anual reduz o custo total em relação a 12 mensalidades, mas exige desembolsar o valor de uma vez.

Acima dele, o Max custa US$ 100 mensais e o Ultra, US$ 200 mensais. Os planos oferecem diferentes limites e recursos. A Anthropic informa que os preços exibidos não incluem os impostos aplicáveis.

Quanto custa o Perplexity?

Voltado a pesquisas com respostas acompanhadas de fontes, o Perplexity oferece buscas básicas gratuitas. O Pro custa US$ 20 por mês ou US$ 200 por ano, segundo a página oficial.

O Max custa US$ 200 mensais ou US$ 2.000 anuais. Conforme a documentação do serviço, a opção anual do Max está disponível pela versão web. O plano amplia o acesso a modelos e ferramentas de pesquisa.

O que comparar antes de assinar uma IA?

A mensalidade compra uma combinação de recursos e capacidade de uso, não uma garantia de respostas corretas. Para escolher, vale testar tarefas reais: resumir um documento, revisar um texto, analisar uma planilha ou pesquisar um assunto com fontes verificáveis.

Também é importante conferir quais ferramentas estão incluídas, quais têm cobrança adicional e quando os limites são renovados. Um plano mais caro pode oferecer capacidade que o usuário não chega a consumir. Já uma assinatura anual exige avaliar se o serviço continuará útil durante todo o período.

Os preços foram consultados em fontes oficiais em 4 de novembro de 2026. Valores em reais correspondem à página brasileira do Google; os valores em dólares são referências das páginas dos respectivos fornecedores. Região, impostos, ofertas e contratação por lojas de aplicativos podem alterar o total. A comparação não inclui planos empresariais nem o custo de integrar modelos a outros sistemas.