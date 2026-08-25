IA contra fraudes: Dock cria sistema que detecta contas laranjas antes do golpe

A Dock, em parceria com a Databricks e a Indicium AI, desenvolveu um modelo de inteligência artificial (IA) capaz de sinalizar contas suspeitas de servirem como "laranjas" até 37 dias antes de uma fraude ser efetivamente registrada.

O sistema, batizado de Score Laranja, foi enviado com exclusividade à EXAME antes de ser exibido na Febraban Tech, evento do setor financeiro que acontece entre os dias 24 e 26 de agosto, em São Paulo.

O modelo foi testado em uma base de mais de 1,2 milhão de contas de pessoas físicas e jurídicas, combinando dados transacionais, análise comportamental e mapeamento de redes de relacionamento entre clientes. Ao todo, o Score Laranja analisa 26 variáveis para atribuir a cada conta um nível relativo de risco.

A lógica por trás do modelo parte da premissa de que uma conta pode ser aberta de forma regular, com documentação em ordem, e ainda assim passar a apresentar, com o tempo, um comportamento incompatível com o perfil esperado do cliente.

Por isso, segundo a empresa, o Score Laranja não se concentra na análise de documentos ou dados cadastrais no momento da abertura, mas em como o dinheiro circula depois — tempo de abertura da conta, velocidade de movimentação, permanência dos recursos, características das transações e conexões com outras contas.

"Nosso objetivo não é afirmar que um modelo consegue prever uma fraude com certeza, mas aumentar a capacidade de identificar com antecedência contas que merecem uma investigação mais aprofundada. Quanto mais cedo identificamos sinais de comportamento de risco, maior é a janela de atuação das equipes de prevenção", diz Thiago Cunha, VP de Trust Security & Financial Crime para a América Latina da Dock.

Quatro dias para acender o alerta

Em um dos casos analisados durante os testes, envolvendo uma conta de pessoa jurídica, a primeira movimentação via Pix ocorreu três dias após a abertura da conta.

No quarto dia, o Score Laranja já havia posicionado essa conta em uma faixa de maior risco. A fraude, no entanto, só foi formalmente registrada 37 dias depois — uma janela que, segundo a Dock, poderia ter sido usada pelas equipes de prevenção para investigar o caso antes do golpe se concretizar.

"A Dock está transformando sua experiência em infraestrutura financeira e dados transacionais em inteligência aplicada à prevenção de fraudes. Se a fraude opera em rede, o combate também precisa operar em rede", afirma Cunha.

Construído sobre a plataforma da Databricks

O Score Laranja foi desenvolvido com base na Databricks Data + AI Platform, infraestrutura que a Dock já utiliza como base para suas iniciativas corporativas de dados e IA, incluindo o desenvolvimento e a implementação de agentes de IA com os controles de segurança e governança necessários para uma análise nessa escala.

Para Matheus Dellagnelo, CEO da Indicium AI para a América Latina, o projeto serve como demonstração prática do valor da tecnologia aplicada a um problema concreto do setor financeiro.

"O Score Laranja mostra o valor da IA de forma concreta: em poucas semanas, com dados reais, demonstramos o potencial de antecipar sinais de risco e ampliar a janela de atuação das equipes de prevenção. É esse tipo de evidência que dá a uma empresa a segurança para levar a IA adiante", diz Dellagnelo.