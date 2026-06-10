Meta deverá permitir acesso de outros chatbots ao WhatsApp, define Comissão Europeia

A Comissão Europeia estabeleceu como medida interina que a Meta libere o acesso sem taxas do WhatsApp a outros assistentes de IA, informou a comissão na segunda-feira, 8. O acesso deve ser mantido até que a investigação termine.

“Isso irá prevenir dano sério e irreparável à competição nesse mercado crescente pela conduta da Meta, que, à primeira vista, infringe regras de competição da União Europeia”, afirmou a Comissão em nota.

O órgão abriu em dezembro de 2025 uma investigação antitruste contra a política da Meta de bloquear acesso de outros chatbots ao WhatsApp, restando apenas sua própria assistente, a Meta AI.

De acordo com a investigação, a Meta tem mantido uma “posição dominante” no WhatsApp desde, pelo menos, janeiro de 2023. O órgão também diz que a empresa tem abusado de sua dominância ao impedir que assistentes de IA concorrentes utilizem a API do WhatsApp Business, o que ocorreu a partir de outubro de 2025. Como consequência, apenas Meta AI tem conseguido operar no WhatsApp.

Em março de 2026, a empresa mudou essa política e permitiu o acesso da IA de terceiros mediante o pagamento de uma taxa que tornava inviável a inserção de outros chatbots no aplicativo.

Caso desobedeça à medida interina, seja de forma proposital ou não, a Meta pode sofrer uma multa que não deve ser maior do que 10% do faturamento total obtido no ano anterior ao da infração. Além disso, a Comissão pode impor multa diária de até 5% da média de faturamento diário da empresa.

Não é a primeira vez que a regulação europeia da IA bate de frente com a Meta. No ano passado, a companhia justificou a demora para entregar a Meta IA no continente com as questões regulatórias europeias. Quando a IA chegou à Europa, usuários não podiam usar o assistente para gerar e editar imagens nem fazer perguntas sobre fotos.