Google lança CC, agente de IA para organização e aumento da produtividade

O Google acaba de lançar o CC, um novo agente de inteligência artificial experimental voltado para aumentar a produtividade dos usuários. Desenvolvida pelo Google Labs, a ferramenta promete ajudar as pessoas a se manterem organizadas e serem mais eficientes no cotidiano. Construído com a tecnologia do Gemini, o CC conecta serviços do Google como Gmail, Calendário, Drive e a internet em geral, oferecendo uma visão integrada e personalizada diretamente no inbox do usuário todos os dias.

Ao se inscrever, o usuário recebe um briefing diário por e-mail chamado "Your Day Ahead" (Seu dia pela frente), que sintetiza a agenda, tarefas e atualizações mais importantes em um resumo claro e direto. Essa síntese facilita o planejamento do dia, destacando o que precisa ser feito, como pagar uma conta ou se preparar para um compromisso importante.

Além disso, o Google destaca que o CC pode preparar automaticamente rascunhos de e-mails e, quando necessário, links relacionados ao calendário, facilitando e agilizando a execução de ações pendentes.

Outro ponto de destaque é a capacidade de personalização do CC. Os usuários podem interagir diretamente com o agente de IA, seja enviando comandos por e-mail, respondendo-o ou fazendo pedidos personalizados. Por exemplo, é possível ensinar ao CC preferências pessoais, ajustar configurações de tarefas e pedir para que ele lembre de ideias ou compromissos específicos, tornando-o cada vez mais útil no dia a dia.

Disponibilidade do CC

Por enquanto, o CC está disponível em uma versão de acesso antecipado apenas para usuários maiores de 18 anos de contas do Google nos Estados Unidos e no Canadá, começando por assinantes do Google AI Ultra e usuários pagantes. Interessados podem se inscrever na lista de espera para testar a nova ferramenta.

Com esse lançamento, a big tech, que no início do boom da IA tropeçou durante semanas até finalmente reagir, agora apresenta mais uma integração ao seu vasto ecossistema baseada na tecnologia do Gemini. Essa integração é crescentemente vista como uma vantagem competitiva para o Google, que visa conquistar espaço entre usuários, principalmente em relação à pioneira OpenAI.