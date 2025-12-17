Notion contrata ex-executivos da Zendesk para estruturar operação no Brasil

A Notion, plataforma americana de produtividade que integra notas, tarefas e bancos de dados em um único ambiente colaborativo, está estruturando sua operação no Brasil com a contratação de executivos oriundos da Zendesk, empresa de software de atendimento ao cliente adquirida por um consórcio de investidores em 2022.

Francisco Chang assumiu a liderança de parcerias e canais para a América Latina. O executivo atuou como diretor sênior de vendas na Zendesk e, mais recentemente, participou da estruturação da operação brasileira da Kore.AI, empresa especializada em plataformas de inteligência artificial conversacional.

Arthur Rozenblit foi contratado para comandar a área de startups da Notion no país. O profissional ocupava função equivalente na Zendesk e tem passagem como diretor da WeWork, empresa de espaços de coworking, no Brasil. Rozenblit será responsável pela estratégia de go-to-market, conjunto de ações para entrada e posicionamento no mercado, voltada ao segmento de empresas nascentes.

Estratégia comercial similar justifica contratações

A escolha de profissionais com histórico na Zendesk reflete semelhanças no modelo de negócios das duas empresas. Ambas operam com plataformas voltadas para equipes corporativas e adotam estratégias comerciais baseadas em expansão gradual do uso interno — o chamado product-led growth, ou crescimento liderado pelo produto — até que as ferramentas se tornem centrais na operação dos clientes.

As duas companhias também investem em funcionalidades de inteligência artificial como diferencial competitivo. A Notion integrou recursos de IA generativa à sua plataforma em 2023, permitindo que usuários automatizem tarefas de escrita, resumo e organização de informações.

Fundada em 2013 em San Francisco, a Notion alcançou avaliação de US$ 10 bilhões em rodada de investimentos realizada em 2021, com aportes de fundos como Sequoia Capital e Index Ventures. A empresa já captou mais de US$ 300 milhões ao longo de sua trajetória.

A plataforma compete no mercado de ferramentas de produtividade com empresas como Atlassian (Confluence e Trello), Microsoft (OneNote e Loop) e Coda.