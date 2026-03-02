Carreira

Google lança agente autônomo do Gemini que executa tarefas sozinho no Android

Nova IA navega por apps como Uber e delivery e realiza pedidos em segundo plano no celular

(Greg Baker/AFP)

(Greg Baker/AFP)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 2 de março de 2026 às 14h16.

A disputa global por protagonismo em inteligência artificial acaba de ganhar um novo capítulo no mobile. O Google anunciou a expansão do Gemini no Android com um recurso que aproxima a IA do conceito de “agente autônomo” — capaz de executar tarefas reais dentro de aplicativos, sem que o usuário precise navegar manualmente por cada etapa.

Com isso, o Android começa a evoluir de sistema operacional para o que o próprio Google chama de “sistema de inteligência”.

O que muda com o agente do Gemini

A novidade permite que o Gemini execute ações dentro de aplicativos de terceiros. Na prática, o usuário poderá, por exemplo:

  • Pedir um Uber por comando de voz

  • Fazer pedidos em aplicativos de delivery

  • Navegar por etapas de compra automaticamente

Quando o assunto é a interação, basta pressionar o botão de energia e dar o comando. A partir daí, a IA abre o aplicativo em uma janela virtual e realiza o processo em segundo plano.

O diferencial está na autonomia, ou seja, o usuário pode continuar utilizando o celular enquanto a tarefa é executada.

Execução automática, mas com controle humano

Apesar da automação, o Gemini não finaliza pagamentos sozinho. Quando o pedido ou a corrida estiver configurada, o assistente envia uma notificação para revisão e confirmação manual.

O Google afirma que o sistema opera em ambiente isolado, sem acesso irrestrito ao aparelho. As ações só começam mediante comando direto e são interrompidas ao final da tarefa.

Esse modelo híbrido — automação com supervisão humana — reflete o atual estágio dos agentes de IA: eficiência operacional sem abrir mão do controle do usuário.

Como a tecnologia funciona por trás

Segundo o Google, desenvolvedores podem facilitar a integração expondo ações nativas por protocolos como o MCP (Model Context Protocol) ou pelas funções do próprio Android.

Quando isso não ocorre, o Gemini tenta interpretar visualmente a interface, simulando a navegação que o usuário faria manualmente.

O recurso será inicialmente disponibilizado para a linha Pixel 10 e para os novos Galaxy S26, em fase beta nos Estados Unidos e Coreia do Sul. A expectativa é que a tecnologia seja incorporada de forma nativa ao Android 17.

Android deixa de ser sistema operacional — e vira sistema de inteligência

Sameer Samat, presidente do ecossistema Android, sinalizou que essa transição é estrutural. A proposta não é apenas adicionar IA ao sistema, mas redesenhar o papel do software no celular.

Se bem-sucedido, o modelo pode alterar profundamente a relação entre usuários e aplicativos. Em vez de abrir apps, navegar menus e preencher formulários, o usuário delega a tarefa ao agente.

O lançamento também intensifica a corrida entre big techs na criação de agentes autônomos capazes de executar tarefas complexas — uma das frentes mais estratégicas da IA em 2026.

Mais do que um assistente, o Gemini passa a atuar como operador digital. E isso pode redefinir a experiência móvel nos próximos anos.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificial

