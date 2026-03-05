Tudo o que você precisa saber de Pokémon Pokopia, o jogo mais bem avaliado da franquia

Pokémon Pokopia foi lançado nesta quinta-feira, 5, para Nintendo Switch 2 e já é o jogo da franquia melhor avaliado no agregador de críticas Metacritic. Com avaliação em 88 após mais de 60 críticas profissionais, o título desenvolvido pela Koei Tecnmo em parceria com a Game Freak, ele está uma posição acima de clássicos como Pokémon Y e X com uma abordagem que o diferencia das demais produções da saga lançada em 1996.

Considerado um spin-off da linha principal de Pokémon, Pokopia custa R$ 439,90 no Brasil e foi descrito como um "excelente simulador de vida" pela análise do Video Games Chronicle. O jogo estabeleceu um cenário de devastação para que o jogador reconstrua um paraíso de Pokémon: "O único residente que restou é um Tangrowth, vivendo sozinho na terra devastada", diz a descrição oficial do game.

Jogue como um Ditto

No game, o jogador encara as tarefas como o Pokémon Ditto, que está disfarçado de um humano comum. Para se transformar em um personagem masculino ou feminino, Ditto encontra uma Pokédex perdida com a foto de um Treinador e utiliza o aparelho para copiar a aparência dele. Em um novo corpo, ele começa a se preparar para transformar a região de vários biomas em um paraíso.

Como uma criatura que absorve qualidades alheias, Ditto consegue aprender diversos movimentos dos colegas para auxiliar nas tarefas da comunidade. Ele consegue, por exemplo, aprender a ação Water Gun para regar as plantas do ambiente ou usar Surf para surfar no mar. As ações também podem ser utilizadas para auxiliar criaturas em perigo e trazê-los para a vida pacífica.

Pokopia replica a ideia de construir uma vida agradável em um terreno até então isolado, parecido com a narrativa proposta em Animal Crossing: New Horizons, mas com vários Pokémon enquanto companheiros. Enquanto faz florescer um jardim a partir do aprendizado de Leafage de Bulbasaur, também é possível convidar amigos a partir do modo online para uma ilha compartilhada.

Ideia surgiu do desenvolvedor de Scarlet e Violet

Shigeru Ohmori, diretor de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, foi quem teve a ideia para o jogo. Ohmori pensou em uma ramificação para o gênero de simulação enquanto desenhava o mapa dos jogos Ruby e Sapphire em 2002. A inexperiência da Game Freak com estes jogos, porém, fez a desenvolvedora ir atrás da divisão Omega Force, da Koei Tecnmo, para criar um mundo vivo; a empresa já trabalhou em títulos de cunho similar, como Dragon Quest Builders, um sandbox lançado em 2018 para Nintendo Switch e PlayStation 4.

“Aquela sensação de Pokémon aparecerem enquanto eu criava o habitat foi muito interessante para mim, e é algo que guardo com carinho", disse Ohmori em entrevista ao VGC. Para trazer um contexto mais próximo à realidade, o jogo emula condições climáticas que alteram o funcionamento da região em construção e tem um sistema de dia e noite coordenado com a vida real.

Criaturas únicas

Com um calendário de eventos temporários, Pokémon Pokopia adicionará criaturas da saga aos poucos ao universo. Elas, entretanto, aparecem em formas inéditas para combinar com a criatividade do game. Entre os personagens que já foram apresentados aos usuários, estão Ditto, Ditto em sua forma humana (homem/mulher), Professor Tangrowth, Smearguru, Peakychu, Mosslax, DJ Rotom e Chef Dente.

Já no lançamento, jogadores podem participar do evento More Spores for Hoppip, que acontecerá entre os dias 9 e 24 de março. Os Treinadores que marcarem presença poderão se tornar amigos de Hoppip, Skiploom e Jumpluff e iniciar uma coleção de esporos de algodão que podem ser entregues em troca de itens cosméticos de piquenique. Outras criaturas que apareceram em conteúdos promocionais, como Squirtle e Diglett, podem ser encontrados em suas formas tradicionais no mundo.

Disponível exclusivamente para Nintendo Switch 2, o jogo está sendo comercializado com versões digitais (via eShop) e físicas (em revendedoras parceiras da Nintendo).