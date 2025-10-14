Google investirá US$ 15 bilhões na Índia para criar maior centro de IA fora dos EUA

O Google anunciou que investirá US$ 15 bilhões nos próximos cinco anos para construir infraestrutura de data centers no sul da Índia, criando um novo hub global de inteligência artificial. A informação foi confirmada por Thomas Kurian, CEO do Google Cloud, durante um evento nesta terça-feira, 14.

Esse será o maior centro de IA da empresa fora dos Estados Unidos. A expansão ocorrerá na cidade de Visakhapatnam, no estado de Andhra Pradesh, onde a subsidiária Raiden Infotech planeja desenvolver três campi, segundo o Economic Times.

De acordo com o Ministro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do estado, Nara Lokesh, a confirmação do investimento do Google vem após um ano de intensas negociações. Anteriormente, ele havia estimado o projeto de 1 gigawatt em US$ 10 bilhões.

A construção desse hub é parte de um movimento mais amplo do Google para acompanhar a crescente demanda global por serviços em nuvem e IA. No segundo trimestre de 2025, a gigante de tecnologia aumentou sua previsão de investimentos em infraestrutura para US$ 85 bilhões, ante os US$ 75 bilhões estimados anteriormente, devido à "forte e crescente demanda por produtos e serviços de nuvem".

Nesse cenário, a Índia tem atraído cada vez mais investimentos de gigantes como Microsoft e AWS (Amazon), que também estão expandindo suas operações no país, com foco em infraestrutura de IA e computação em nuvem.

Investimentos globais em data centers

No final do segundo trimestre, em julho, o Google também anunciou que investirá US$ 25 bilhões em data centers e infraestrutura de IA nos próximos dois anos na Pensilvânia e regiões próximas.

Segundo análise do economista Jason Furman, da Universidade de Harvard, esses aportes estão sustentando quase todo o crescimento do PIB dos EUA, que, sem eles, teria crescido apenas 0,1% no primeiro semestre de 2025.

Fora dos EUA, além da Índia, em meados de setembro, o Google anunciou um investimento de US$ 6,78 bilhões no Reino Unido ao longo dos próximos dois anos para expandir sua infraestrutura de IA no país. Estima-se que, até 2029, o investimento global em data centers vai atingir US$ 3 trilhões.