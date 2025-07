Alphabet anuncia investimento de US$ 85 bi em inteligência artificial; lucro supera previsões

A Alphabet, controladora do Google, anunciou na quarta-feira, 23, que vai investir US$ 85 bilhões em infraestrutura para inteligência artificial neste ano, US$ 10 bilhões a mais do que o previsto em fevereiro. O valor é US$ 10 bilhões superior à previsão feita em fevereiro, que já ultrapassava a estimativa inicial de Wall Street, de US$ 58,84 bilhões.

A decisão acompanha o aumento da demanda pelos produtos e serviços de nuvem da empresa, cuja receita cresceu 32% no segundo trimestre em comparação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento reforça a estratégia da companhia para ampliar sua atuação nos setores de IA e computação em nuvem.

Os papéis da big tech subiram 1,5% nesta quinta. No ano, a queda é de 8,8%.

A reação indica confiança dos investidores na potencial monetização do investimento em inteligência artificial, mesmo com o aumento significativo dos gastos.

Lucro da Alphabet

Os resultados da Alphabet superaram as expectativas de Wall Street. A dona do Google registrou lucro líquido de US$ 28,196 bilhões entre abril e maio deste ano, alta de 19,37% na comparação com o segundo trimestre de 2024. O lucro por ação da companhia ficou em US$ 2,31, acima das projeções do mercado, que estimavam US$ 2,18.

O lucro operacional da big tech, por sua vez, ficou em US$ 31,271 bilhões, com alta de 14,02%.

A receita da companhia também superou as estimativas, cresceu 13,8% e alcançou US$ 96,43 bilhões - a média das projeções apontavam para uma cifra de US$ 94 bilhões.