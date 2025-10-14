Acordos de IA disparam: Zendesk e IBM fecham negócios estratégicos

O mercado corporativo é a principal fonte de receita para Anthropic e Google, superando o potencial de apps como Sora (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11h07.
O mercado de inteligência artificial (IA) testemunhou uma semana de grandes negócios corporativos, consolidando o setor empresarial como a principal fonte imediata de receita para diversas empresas. As parcerias estratégicas, no entanto, vieram acompanhadas de um alerta sobre a responsabilidade e a verificação dos resultados gerados por essa tecnologia.
Empresas de IA assinaram grandes contratos que confirmam o apetite do setor corporativo:
O analista Anthony Ha, do podcast Equity, observou que, embora aplicativos de consumo como o Sora da OpenAI possam gerar receita no futuro, os acordos empresariais representam o caminho mais imediato para lucros significativos.
O entusiasmo com os novos negócios contrastou com a notícia de que o Departamento de Emprego e Relações do Trabalho da Austrália exigiu que a Deloitte pagasse um reembolso. O motivo: a consultoria entregou um relatório com diversas "alucinações" geradas por IA.
O incidente sublinha a necessidade de as empresas serem responsáveis pelas informações que a IA produz. "Se você vai usar [IA], você tem que ser responsável pelas saídas," afirmou Ha, criticando a ideia de simplesmente alimentar dados em um modelo e faturar horas de consultoria sem verificar a veracidade das informações.
