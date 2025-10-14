Inteligência Artificial

Acordos de IA disparam: Zendesk e IBM fecham negócios estratégicos

Apesar da falha da Deloitte na Austrália, gigantes como Zendesk e IBM investem pesado em IA para automação de processos

O mercado corporativo é a principal fonte de receita para Anthropic e Google, superando o potencial de apps como Sora (Getty Images). (Getty Images)

O mercado corporativo é a principal fonte de receita para Anthropic e Google, superando o potencial de apps como Sora (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11h07.

O mercado de inteligência artificial (IA) testemunhou uma semana de grandes negócios corporativos, consolidando o setor empresarial como a principal fonte imediata de receita para diversas empresas. As parcerias estratégicas, no entanto, vieram acompanhadas de um alerta sobre a responsabilidade e a verificação dos resultados gerados por essa tecnologia.

Empresas de IA assinaram grandes contratos que confirmam o apetite do setor corporativo:

O analista Anthony Ha, do podcast Equity, observou que, embora aplicativos de consumo como o Sora da OpenAI possam gerar receita no futuro, os acordos empresariais representam o caminho mais imediato para lucros significativos.

O caso Deloitte e a responsabilidade na IA

O entusiasmo com os novos negócios contrastou com a notícia de que o Departamento de Emprego e Relações do Trabalho da Austrália exigiu que a Deloitte pagasse um reembolso. O motivo: a consultoria entregou um relatório com diversas "alucinações" geradas por IA.

O incidente sublinha a necessidade de as empresas serem responsáveis pelas informações que a IA produz. "Se você vai usar [IA], você tem que ser responsável pelas saídas," afirmou Ha, criticando a ideia de simplesmente alimentar dados em um modelo e faturar horas de consultoria sem verificar a veracidade das informações.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialTecnologia

Mais de Inteligência Artificial

Google investirá US$ 15 bilhões na Índia para criar maior centro de IA fora dos EUA

Startup de IA de US$ 500 mi desafia ChatGPT em custos e energia

Ex-Meta alerta: erros que as empresas devem evitar na era da IA

Deloitte e IA: o dilema da qualidade versus a corrida tecnológica

Mais na Exame

Mundo

Irlanda e Guiana estão em lista de países que mais vão crescer em 2025, veja o top 10

Ciência

Ozempic e Wegovy podem ter efeito colateral inusitado, diz pesquisa

Brasil

Brasil não precisa mais do horário de verão neste ano, diz ministro

Tecnologia

Custo-benefício: quatro smartphones Xiaomi de R$ 750 a R$ 1500