Google DeepMind anuncia avanço “histórico” em IA para resolução de problemas

O Google DeepMind afirmou ter alcançado um marco significativo em inteligência artificial, com um sistema capaz de resolver problemas complexos de forma mais eficiente do que modelos anteriores.

Uma versão do modelo Gemini 2.5 resolveu um problema complicado do mundo real que desafiava programadores humanos, tornando-se o primeiro sistema de IA a ganhar medalha de ouro em uma competição internacional de programação realizada recentemente no Azerbaijão.

O modelo Gemini 2.5 do Google DeepMind resolveu em menos de 30 minutos um problema complexo que exigia avaliar um número infinito de possibilidades para transportar um líquido por uma rede de dutos até reservatórios interconectados. A missão era distribuí-lo da forma mais rápida possível.

Nenhuma das equipes humanas, incluindo as melhores universidades da Rússia, China e Japão, conseguiu resolver a tarefa corretamente.

Apesar de ter falhado em duas das 12 tarefas, a IA ficou em 2º lugar geral entre 139 programadores universitários de elite. A empresa chamou o feito de “momento histórico rumo à inteligência artificial geral”, considerada capaz de executar tarefas em nível humano em diferentes áreas.

