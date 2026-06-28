Você sabe quais dados a IA coleta sobre você?

Ferramentas de inteligência artificial já fazem parte da rotina de milhões de pessoas, seja para escrever e-mails, resumir documentos, criar apresentações ou responder dúvidas.

Mas, enquanto os usuários se preocupam com a qualidade das respostas, outra questão ganha importância: afinal, quais dados essas plataformas conseguem coletar durante uma conversa?

A resposta depende da ferramenta utilizada e das configurações escolhidas pelo usuário. De forma geral, plataformas de IA podem processar os textos digitados, documentos enviados, imagens compartilhadas e outras interações necessárias para gerar uma resposta.

Em alguns casos, essas informações também podem ser utilizadas para aprimorar modelos, desde que isso esteja previsto na política de privacidade ou autorizado pelo usuário.

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O que acontece quando você envia um prompt?

Toda conversa começa com um prompt — o comando ou pergunta enviada pelo usuário. Para responder, a plataforma precisa processar esse conteúdo, o que pode incluir nomes, datas, documentos, planilhas ou qualquer outra informação inserida durante a interação.

Isso não significa que cada conversa será automaticamente utilizada para treinar modelos de inteligência artificial.

Empresas oferecem diferentes configurações para usuários pessoais e corporativos, permitindo, em determinados serviços, desativar o uso das conversas para treinamento ou contar com políticas específicas de retenção de dados.

Arquivos também fazem parte da análise

Ao enviar um contrato, uma apresentação ou uma planilha para análise, o conteúdo desses arquivos também é processado pela plataforma para executar a tarefa solicitada.

Por esse motivo, especialistas recomendam evitar o envio de documentos que contenham informações confidenciais, segredos comerciais, dados financeiros sensíveis ou informações protegidas por contratos de confidencialidade, principalmente quando não há clareza sobre a política de tratamento desses dados.

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Atenção aos dados corporativos

O cuidado deve ser ainda maior no ambiente de trabalho. Inserir informações internas da empresa, listas de clientes, códigos-fonte, estratégias de negócio ou dados pessoais de terceiros pode representar riscos de privacidade e conformidade.

Por isso, muitas organizações passaram a criar políticas próprias para o uso de inteligência artificial, definindo quais tipos de informações podem ser compartilhados e quais devem permanecer exclusivamente em ambientes internos.

A governança de IA, conceito defendido por especialistas, busca justamente estabelecer regras para garantir segurança, transparência e responsabilidade no uso dessas tecnologias.

Como reduzir os riscos

Algumas medidas simples ajudam a utilizar essas ferramentas com mais segurança:

Evite inserir CPF, RG, senhas, dados bancários ou números de cartões.

Remova nomes de clientes, fornecedores ou colaboradores antes de enviar documentos.

Anonimize planilhas e contratos sempre que possível.

Revise as configurações de privacidade da plataforma utilizada.

Verifique se a empresa onde você trabalha possui políticas específicas para o uso de IA.

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O desafio é equilibrar produtividade e segurança

A inteligência artificial tornou diversas tarefas mais rápidas, mas seu uso exige os mesmos cuidados aplicados ao compartilhamento de informações em qualquer serviço digital.

Quanto mais valiosos forem os dados envolvidos, maior deve ser a atenção do usuário sobre onde essas informações estão sendo inseridas, quais permissões foram concedidas e como a plataforma declara tratar esse conteúdo.

Para especialistas em governança de IA, produtividade e proteção de dados não são objetivos opostos — ambos precisam caminhar juntos para que a tecnologia seja utilizada de forma responsável.