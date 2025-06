Google amplia integração do Gemini no Android e facilita uso com apps como WhatsApp e Mensagens

A partir de 7 de julho, as capacidades do assistente de inteligência artificial Gemini no Android serão ampliadas, permitindo uma integração mais profunda com os aplicativos do sistema por padrão. De acordo com um e-mail que usuários começaram a receber, o Google permitirá que a IA interaja com aplicativos como Telefone, Mensagens, WhatsApp e Utilitários, mesmo quando a função "Atividade de Apps do Gemini" estiver desativada, algo que antes bloqueava esse tipo de interação.

Até o momento, a desativação dessa função impedia, por exemplo, o uso do assistente para enviar mensagens ou fazer chamadas. Com essa mudança, será possível usar essas extensões sem ativar o recurso ou salvar o histórico no dispositivo, o que garante mais privacidade para o usuário.

Segundo o breve comunicado, embora as interações ainda sejam armazenadas por até 72 horas para fins de segurança e feedback, essas informações não serão usadas para treinar modelos de IA, o que alivia algumas preocupações com a privacidade. O Google também informou que usuários poderão desativar essa função nas configurações dos aplicativos, mas o comunicado não especifica exatamente o caminho ou o que poderá ser desativado, gerando um certo grau de incerteza.

Como era e como vai ficar com o Gemini no Android?

Atualmente, usuários precisam ativar manualmente as extensões do Gemini para que o assistente interaja com funções como mensagens, chamadas ou outros aplicativos do sistema.

A partir de 7 de julho, com a nova abordagem, o acesso a essas funcionalidades poderá ser feito automaticamente, tornando o uso do Gemini no Android mais fluido e eficiente, sem retirar completamente a opção de controle dos usuários de acordo com suas preferências de privacidade.