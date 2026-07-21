CEO do Nubank, David Vélez, entra para o conselho da OpenAI

A OpenAI, dona do ChatGPT, anunciou nesta terça-feira, 21, a entrada de David Vélez, fundador e CEO do Nubank, em seu conselho de administração. Ao seu lado, também foi nomeado Robin Vince, presidente e CEO do BNY, um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Os dois passam a integrar os conselhos da OpenAI Foundation e da OpenAI Group PBC, as duas estruturas que controlam a empresa.

Vélez é o rosto por trás do maior banco digital da América Latina. Colombiano que fundou o Nubank em São Paulo, em 2013, ele transformou a fintech em uma instituição com mais de 135 milhões de clientes e cerca de 82 bilhões de dólares em valor de mercado.

Com a nomeação, passa a ajudar a decidir os rumos da companhia que se tornou símbolo da nova era da inteligência artificial, ao lado de nomes como o presidente do conselho, Bret Taylor, e o CEO, Sam Altman.

A escolha dos dois executivos chamou a atenção do mercado financeiro pelo perfil. Nem Vélez nem Vince vêm da área de tecnologia ou de pesquisa em IA: ambos são especialistas em serviços financeiros e mercados de capitais.

Vélez comandou a abertura de capital do Nubank na Bolsa de Nova York em 2021, uma das maiores da história da tecnologia latino-americana; Vince trabalhou por 26 anos no Goldman Sachs antes de assumir o BNY, banco com mais de 240 anos de história. Por isso, parte de Wall Street interpretou a chegada dos dois como um passo da OpenAI rumo a um eventual IPO — a venda de ações em bolsa —, movimento que exige justamente esse tipo de experiência no conselho.

No comunicado oficial, a OpenAI destacou a experiência dos dois na liderança de grandes instituições e o compromisso de ambos com a filantropia. "A experiência deles será inestimável à medida que a OpenAI atende mais empresas e pessoas ao redor do mundo", afirmou Bret Taylor. Vélez, em nota, disse esperar contribuir para "levar uma IA útil a todos".

A nomeação chega num momento de expansão do próprio Nubank, que comprou 100% do Banco Porto Real de Investimentos e obteve aprovação condicional para operar como banco nacional nos Estados Unidos, além das operações em crescimento no México e na Colômbia.