Galaxy S25 chega ao Brasil a partir de R$ 7.499 com integração de IA e câmera de até 200 MP

A Samsung anunciou, nesta quarta-feira, 22, a chegada da nova linha Galaxy S25 ao Brasil, com preços que partem de R$ 7.499 para o modelo base.

Composta por três versões — Galaxy S25, Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Ultra —, a nova geração traz como grande destaque a integração com o Gemini, a inteligência artificial generativa do Google, além de inovações em câmeras e funcionalidades otimizadas para o dia a dia.

Os preços dos dispositivos no mercado brasileiro são:

Galaxy S25: R$ 7.499

Galaxy S25 Plus: R$ 9.499

Galaxy S25 Ultra: R$ 12.999

Aposta na inteligência artificial e experiência personalizada

O Galaxy S25 reforça a integração da versão anterior com o Gemini, IA generativa do Google, que promete melhorar a interação do usuário com o dispositivo. Recursos como o Gemini Live permitem realizar tarefas diretamente com a inteligência artificial, como salvar lembretes, organizar anotações e identificar elementos em imagens ou vídeos.

Outro recurso de destaque é o Now Brief, introduzido com a nova interface One UI 7, baseada no Android 15. Ele oferece um resumo personalizado das informações do dia, como previsão do tempo, qualidade do sono e lembretes baseados nos hábitos do usuário. Por exemplo, o Now Brief pode sugerir aplicativos de GPS quando identifica que o usuário costuma sair de casa em determinado horário.

Conjunto de câmeras atualizado, com destaque para o modelo Ultra

A linha Galaxy S25 mantém a excelência em câmeras, mas traz algumas atualizações significativas. O destaque é o Galaxy S25 Ultra, que recebeu uma nova câmera ultra angular de 50 MP, substituindo o sensor de 12 MP do modelo anterior. Confira as configurações de câmera de cada modelo:

Galaxy S25: Principal de 50 MP, teleobjetiva de 10 MP, ultra angular de 12 MP e frontal de 12 MP.

Principal de 50 MP, teleobjetiva de 10 MP, ultra angular de 12 MP e frontal de 12 MP. Galaxy S25 Plus: Igual ao modelo base, com principal de 50 MP e ultra angular de 12 MP.

Igual ao modelo base, com principal de 50 MP e ultra angular de 12 MP. Galaxy S25 Ultra: Principal de 200 MP, teleobjetiva periscópica de 50 MP (zoom ótico de 5x), teleobjetiva de 10 MP (zoom ótico de 3x), ultra angular de 50 MP e selfie de 12 MP.

Além disso, a Samsung manteve o painel AMOLED Dinâmico em toda a linha, garantindo imagens vibrantes e alta taxa de atualização.

Telas e autonomia de bateria

Os tamanhos das telas seguem os padrões dos modelos anteriores, com destaque para o Ultra:

Galaxy S25: tela de 6,2 polegadas

Galaxy S25 Plus: tela de 6,7 polegadas

Galaxy S25 Ultra: tela de 6,8 polegadas

Além disso, as baterias oferecem autonomia competitiva, com capacidade de até 5.000 mAh no modelo Ultra, garantindo até 31 horas de reprodução de vídeo.

Os novos dispositivos já estão disponíveis para pré-venda no Brasil, com lançamento oficial previsto para as próximas semanas.