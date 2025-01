Aplicativos de IA generativa movimentaram US$ 150 bilhões em 2024

Os aplicativos de inteligência artificial generativa impulsionaram os gastos de consumidores em apps, cujo valor total chegou a US$ 150 bilhões em 2024, um aumento de 13% em comparação ao ano anterior. De acordo com a pesquisa State of Mobile 2025, relatório anual feito pela Sensor Tower, no ano passado, aplicativos relacionados a IA alcançaram a marca de 1,5 bilhão de downloads e US$ 1,2 bilhão de receita com consumo dentro do aplicativo.

O movimento vem desde o fim de 2022, quando os apps de IA tiveram pouco mais de 100 milhões de downloads. No ano seguinte, foram 770 milhões. De 2023 para 2024, o número de downloads teve crescimento de 91%, enquanto a receita gasta pelos consumidores subiu 179% no mesmo período. Segundo o relatório, com o lançamento do ChatGPT pela OpenAI houve maior interesse da população na tecnologia.

O Brasil se destaca nesse cenário e está em sétimo lugar entre os países que mais geram receita para os apps da IA generativa. Os Estados Unidos ficam em primeiro lugar, com 45%. Em seguida, vem Reino Unido (4%), Alemanha (4%), Japão (3%) e Canadá (3%). A China ficou um pouco para, contabilizando 2%.

Os programadores foram rápidos em responder ao interesse da população pela IA e, em 2024, 17 bilhões de aplicativos foram baixados com menção a termos relacionados a IA – seja no título, na descrição ou na legenda. Isso representa 13% de todos os downloads do ano.

Sucesso dos chatbots

No quarto trimestre de 2024, os downloads de aplicativos de chatbot de IA chegaram a 427 milhões downloads. Um ano atrás, esse número era de 195 milhões. A expansão da categoria no fim de 2024 coincide com o lançamento de chatbots de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, como Google Gemini, Doubao (da ByteDance) e Microsoft Copilot.

Apesar dos chatbots largarem na frente quando o assunto é IA generativa, há outros aplicativos de viagens ou educação, por exemplo, que incorporaram a tecnologia. Além disso, os aplicativos geradores de arte alcançaram 84,8 milhões de downloads no quarto trimestre de 2024.

O ChatGPT lidera entre os chatbots, com 40% dos gastos globais de consumidores em IA generativa e 23% dos downloads. O número de usuários ativos mensais da ferramenta cresceu 500% de ano a ano. Entre os aplicativos mais populares criados nos últimos três anos, o ChatGPT foi o terceiro mais rápido a atingir 50 milhões de usuários ativos mensais por ter alcançado essa marca apenas cinco meses depois de seu lançamento.

"Isso é ainda mais impressionante considerando que o aplicativo foi lançado no Google Play em julho de 2023, muitos meses depois de ter sido lançado em iOS", diz o relatório. Apenas o Thread e o CapCut foram mais rápidos do que o ChatGPT.

No mundo, o Google Gemini segue após o ChatGPT entre os aplicativos de IA generativa mais baixados em 2024. Mas, no Brasil, o segundo lugar fica com o chatbot LuzIA.