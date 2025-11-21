Software em liquidação? A pressão da IA dispara corrida por aquisições

O avanço acelerado da inteligência artificial redesenhou o mercado de software e abriu caminho para uma nova fase de aquisições. A análise é da RBC Capital Markets, que aponta um aumento expressivo no interesse de investidores por empresas do setor pressionadas por incertezas em torno do impacto da IA em seus modelos de negócio. As informações foram retiradas de Business Insider.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Os números já revelam impacto

Segundo a RBC, as operações de fusões e aquisições em software cresceram 78% no ano, impulsionadas principalmente por fundos de private equity, cujo volume de compras mais que dobrou.

A lógica é simples: enquanto a inteligência artificial provoca dúvidas sobre o futuro de receitas recorrentes e acelera a concorrência com soluções nativas em IA, os preços das ações caíram a níveis considerados raros para compradores oportunistas.

Em relatório a investidores, os analistas afirmam que a contínua desvalorização ocorre apesar de resultados financeiros sólidos, o que pode estimular novas investidas de fundos interessados em adquirir empresas, retirá-las do mercado e reconstruir suas estratégias para a era da inteligência artificial.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Quais empresas serão compradas?

A RBC ressalta que não tem conhecimento de negociações específicas, mas lista empresas com forte base de clientes, geração de caixa consistente e pouca narrativa em IA, combinação que tende a atrair compradores.

Entre elas estão companhias como Asana, Box, Confluent, Coursera, Dropbox, DocuSign, Elastic, Five9, Fastly, Gen Digital, GitLab, ZoomInfo, N-Able, NICE, Nutanix, PagerDuty, Qualys, Rapid7, Teradata, Varonis e, ainda que menos provável, Zoom.

A análise indica que reguladores podem limitar aquisições por gigantes de tecnologia, mas investidores financeiros contornam parte dessas restrições. Dessa forma, a consolidação pode acelerar à medida que o humor do mercado estabiliza e as avaliações permanecem deprimidas.

Para profissionais de qualquer área, o diagnóstico revela algo além da dinâmica do setor: a inteligência artificial tornou-se o novo eixo estratégico das empresas de tecnologia.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL