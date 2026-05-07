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Do xadrez às 2h da manhã ao aporte milionário: A lição de Zuckerberg que moldou uma nova edtech

A engenheira que trocou o código do Facebook pela própria startup revela como um conselho informal do CEO sobre a "economia da atenção" se tornou a métrica de sucesso de um negócio de US$ 8,5 milhões

Mark Zuckerberg: ele largou a universidade, mas foi uma exceção. Segundo estudo da McKinsey, 95% dos fundadores de unicórnios nos Estados Unidos concluíram o ensino superior (Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images)

Mark Zuckerberg: ele largou a universidade, mas foi uma exceção. Segundo estudo da McKinsey, 95% dos fundadores de unicórnios nos Estados Unidos concluíram o ensino superior (Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de maio de 2026 às 11h34.

Em 2011, o Facebook não era apenas uma empresa; era um ecossistema operando no auge do mantra "move fast and break things".

Foi nesse cenário de "dormitório de faculdade", onde engenheiros dormiam sob as mesas e o código era escrito entre partidas de xadrez nas madrugadas, que Sophie Novati recebeu a provocação que mudaria sua trajetória como empreendedora.

Durante uma partida noturna contra Mark Zuckerberg, Novati fez a pergunta que pairava sobre o mercado na época: como uma rede social que crescia em ritmo alucinante, mas não gerava lucro, se sustentaria?

A resposta de Zuckerberg foi um exercício de priorização estratégica: "Se você descobrir uma maneira de capturar a atenção valiosa das pessoas, sempre poderá descobrir como transformar isso em dinheiro mais tarde."

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A tese do valor sobre o lucro imediato

Para Zuckerberg, a obsessão inicial não deveria ser a monetização, mas a entrega de um valor tão intrínseco que o faturamento se tornasse uma consequência inevitável.

Em 2012, o Facebook mal tinha anúncios mobile; hoje, a Meta é uma gigante de US$ 1,5 trilhão.

Sophie Novati absorveu essa lógica e a aplicou na fundação da Formation em 2019.

Sua startup de recrutamento e mentoria para engenheiros não foca em volume de usuários ou lista de clientes, mas na métrica de valor real entregue: o aumento salarial de quem passa pelo programa.

Inversão de lógica: o ROI do talento

A estratégia da Formation é um espelho invertido do sistema educacional tradicional americano:

  • O Problema: Um curso superior nos EUA custa cerca de US$ 100 mil para gerar um incremento salarial médio de US$ 20 mil.

  • A Solução de Novati: Através de mentoria de elite com engenheiros do Google, Netflix e Dropbox, a Formation ajuda profissionais a aumentarem sua compensação em até US$ 127 mil, cobrando uma fração desse valor.

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