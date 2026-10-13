Capacitação pesa na decisão de 62% dos profissionais de ficar na empresa, diz KPMG

O investimento em capacitação aparece entre os fatores que influenciam a permanência de profissionais nas empresas. Segundo a KPMG, 62% dos entrevistados afirmam que o apoio da empresa ao aprimoramento de habilidades pesa na decisão de entrar, sair ou ficar em uma organização. O dado integra estudo da consultoria sobre os efeitos da inteligência artificial no futuro do trabalho.

Com funções em transformação e novas ferramentas chegando à rotina de diferentes áreas, aprender a usar a tecnologia entrou na pauta da carreira.

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O que a KPMG aponta sobre capacitação e retenção

Na leitura da consultoria, líderes precisam testar o potencial da inteligência artificial generativa, aquela capaz de criar textos, imagens e códigos, e também preparar a equipe com as habilidades do futuro.

A KPMG recomenda equilibrar contratação e treinamento: em vez de depender só de novos talentos, as empresas devem manter os funcionários atuais em atualização constante.

Upskilling e reskilling

Upskilling é o aprimoramento de habilidades que o profissional já usa, como um analista que aprende a explorar dados com IA. Reskilling é a requalificação para outra função, como alguém do atendimento que migra para a gestão de processos automatizados.

Por que a pressão por treinamento aumenta

No KPMG Global Tech Report 2026, que ouviu 2.500 executivos de tecnologia em 27 países, entre eles 150 brasileiros, 82% das empresas do Brasil disseram que a estratégia de talentos já inclui funções nativas de IA. Entre elas estão engenheiros de prompt, que escrevem instruções para orientar sistemas de IA, e especialistas em ética algorítmica.

O mesmo estudo mostra que 47% dos profissionais brasileiros se sentem preteridos pela tecnologia. A demanda por novos perfis convive, portanto, com insegurança entre quem já está no mercado.

O que fazem as empresas mais avançadas

Na pesquisa Global AI Pulse 2026, da KPMG, com executivos de 20 países, as organizações mais avançadas em IA investem também na capacitação de profissionais, na revisão de processos e na integração da tecnologia às decisões do dia a dia, segundo análise publicada pela EXAME.

Como a capacitação aparece na rotina

Um analista financeiro pode treinar o uso de IA para resumir relatórios e simular cenários. Um profissional de marketing pode aprender a revisar textos gerados por assistentes virtuais, com checagem humana. Um gestor pode estudar riscos como respostas erradas e uso indevido de dados.

Ao avaliar uma vaga, vale observar se a empresa oferece trilhas de aprendizado, tempo para estudar e ferramentas aprovadas. Quem prefere avançar por conta própria encontra cursos curtos e práticos, como o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, em quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

O que os dados indicam

Os números da KPMG mostram que capacitação, retenção e inteligência artificial fazem parte da mesma discussão nas empresas. Para as áreas de recursos humanos, o desafio é combinar a contratação de especialistas com o treinamento contínuo das equipes atuais. Para os profissionais, a oferta de aprendizado já entra no cálculo ao aceitar uma proposta ou permanecer no emprego.

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