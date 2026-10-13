Alunos de física aprenderam mais com tutor de IA do que em aula ativa, diz estudo de Harvard

Um experimento da Universidade de Harvard comparou duas formas de ensinar física a universitários: a aula presencial com aprendizado ativo e um tutor de inteligência artificial. O estudo, publicado na revista Scientific Reports em junho de 2025, indicou que os alunos tiveram ganhos maiores de aprendizado com a ferramenta digital e usaram menos tempo.

A pesquisa, assinada por Gregory Kestin, Kelly Miller e colegas, detalha como o tutor foi configurado e quais são os limites dos resultados.

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Como o experimento foi feito

O trabalho é um ensaio randomizado, modelo de pesquisa em que os participantes são distribuídos por sorteio para reduzir vieses. Participaram 194 estudantes de graduação de uma disciplina introdutória de física, no outono de 2023.

O formato foi cruzado. Cada aluno aprendeu um tema com uma aula presencial de aprendizado ativo e outro com o tutor de IA, em casa, em duas semanas seguidas e com ordem sorteada. No aprendizado ativo, os estudantes resolvem problemas em grupo, com orientação do professor. Os temas foram tensão superficial e fluxo de fluidos, e o conhecimento foi medido por testes antes e depois.

O que os resultados mostraram

Quem usou o tutor aprendeu mais que o dobro, em menos tempo: a mediana foi de cerca de 49 minutos, contra 75 na sala. Os participantes também relataram maior engajamento e motivação com a ferramenta.

Como o tutor foi configurado

O tutor, chamado PS2 Pal, foi construído com o GPT-4 e recebeu regras para não entregar respostas prontas. Na prática, o aluno recebia um problema, tentava resolver e conversava com o sistema, que oferecia dicas e perguntas para guiar o raciocínio. O professor alimentou a ferramenta com as mesmas notas de feedback que pretendia dar em sala.

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Limites do estudo

Os autores afirmam que não se pode presumir que o ensino estruturado por IA supere a aula ativa em todos os contextos, e que tarefas de síntese de vários conceitos e de pensamento crítico podem trazer outros desafios. A amostra é de alunos de Harvard, então os achados podem não valer para outros públicos.

Kestin disse que não pretende substituir professores. A ideia é gastar menos tempo de aula com vocabulário e conceitos básicos e abrir espaço para atividades criativas e problemas avançados.

O que outras pesquisas indicam

Outros estudos recentes apontam na mesma direção. Segundo levantamento da Fast Company Brasil, as pesquisas mostram melhora no aprendizado quando a IA apoia os professores, mas não há evidência de que ela supere professores humanos. Um estudo da Brookings Institution, de 2026, concluiu que a IA melhora os sistemas de tutoria digital ao permitir que o aluno converse com o programa em linguagem natural.

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