OpenAI leva contagem oficial de votos ao ChatGPT em eleições no Brasil e nos EUA

A OpenAI anunciou nesta quarta-feira, 27, uma nova ofensiva para combater desinformação eleitoral gerada por inteligência artificial e confirmou que o ChatGPT passará a exibir contagem oficial de votos em eleições no Brasil e EUA.

A atualização começará a funcionar ainda neste semestre por meio de uma parceria com a agência Associated Press, responsável pela apuração e distribuição de dados eleitorais.

A iniciativa faz parte de um pacote maior de medidas voltadas à segurança eleitoral, em um momento em que ferramentas de IA ganham espaço em campanhas políticas e também no consumo de informação por eleitores.

Além da integração com resultados oficiais, a OpenAI informou que trabalhará com a organização Democracy Works para apresentar informações verificadas sobre registro eleitoral e procedimentos de votação.

O Brasil aparece entre os primeiros países incluídos na estratégia global da empresa para ampliar transparência eleitoral e reduzir circulação de conteúdo enganoso.

A movimentação ocorre em meio ao crescimento do uso de inteligência artificial em campanhas políticas, especialmente nos Estados Unidos, onde candidatos passaram a utilizar imagens, vídeos e mensagens produzidas por IA em larga escala.

Ao mesmo tempo, eleitores também passaram a recorrer mais a chatbots para buscar informações políticas e eleitorais, ampliando a pressão sobre empresas de tecnologia para controlar erros e manipulações.

A OpenAI já havia enfrentado críticas nas eleições de 2024 por respostas imprecisas e conteúdos enganosos gerados por seus sistemas.

Brasil entra no radar global de regulação e combate a deepfakes

A decisão de incluir o Brasil no programa reforça a relevância do país nas discussões globais sobre desinformação digital e integridade eleitoral.

Nos últimos anos, o ambiente eleitoral brasileiro se tornou um dos principais laboratórios de disputa entre plataformas digitais, regulação e combate a notícias falsas, especialmente após o avanço de conteúdos manipulados em aplicativos e redes sociais.

Agora, com a popularização da IA generativa, empresas como OpenAI tentam evitar que os mesmos problemas se repitam em escala ainda maior com vídeos, imagens e textos sintéticos produzidos automaticamente.