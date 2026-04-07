Figure cria robô humanoide que conversa e aprende com os próprios erros

Redação Exame
Publicado em 7 de abril de 2026 às 14h08.
A corrida pela automação industrial com robôs humanoides ganha novos contornos com o anúncio do Figure 02, desenvolvido pela startup Figure.
Voltado a aplicações em ambientes produtivos, o modelo incorpora avanços em inteligência artificial, comunicação por voz e eficiência energética. O movimento ocorre em um contexto de elevado fluxo de investimentos no setor e de expectativas crescentes sobre o impacto dessas tecnologias na produtividade industrial.
A Figure está entre as empresas com maior captação de recursos focadas na introdução de robôs bípedes em fábricas. A parceria firmada com a BMW, no início do ano, sinaliza uma estratégia de inserção gradual em linhas de produção reais, com testes conduzidos na unidade de Spartanburg, nos Estados Unidos.
O Figure 02 apresenta alterações no design e na engenharia do sistema. A estrutura foi redesenhada, com acabamento mais discreto e redução de volume, enquanto as mãos articuladas de cinco dedos evoluíram para um padrão de quarta geração, com 16 graus de liberdade e capacidade de força comparável à humana.
Apesar dessas melhorias, as demonstrações operacionais ainda se concentram em tarefas industriais relativamente estruturadas, como movimentação de componentes entre estações, atividades já observadas na geração anterior.
Um dos principais diferenciais do novo modelo está na integração com sistemas de inteligência artificial. A colaboração com a OpenAI resultou na incorporação de reconhecimento de fala embarcado, permitindo interação verbal com operadores humanos.
Além disso, o robô utiliza um sistema de modelagem de linguagem visual, apoiado por seis câmeras distribuídas pelo corpo, para interpretar o ambiente e ajustar suas ações. A proposta é ampliar a autonomia operacional e reduzir a necessidade de supervisão direta.
Outros avanços incluem aumento de 50% na capacidade da bateria, atingindo cerca de 7,5 horas de operação, além de maior capacidade computacional para processamento de dados e inferência de IA em tempo real.
Embora os avanços técnicos sejam relevantes, ainda há lacunas entre as demonstrações e a aplicação em larga escala. Os testes realizados nas instalações da BMW têm caráter experimental, voltados ao treinamento de algoritmos e coleta de dados em cenários reais.
Até o momento, não há confirmação de implantação efetiva do Figure 02 em linhas produtivas. A ausência de evidências operacionais mais robustas mantém o projeto em estágio de validação tecnológica, comum em ciclos iniciais de inovação industrial.
O desenvolvimento ocorre em paralelo a um ambiente de crescente escrutínio sobre o setor de inteligência artificial. Analistas e especialistas têm apontado preocupações quanto ao descompasso entre o volume de investimentos e a entrega de resultados tangíveis.
Empresas como Figure e Tesla projetam um cenário em que robôs humanoides desempenhem funções complexas em fábricas e centros logísticos. No entanto, até o momento, a comunicação ao mercado tem se apoiado majoritariamente em vídeos demonstrativos e protótipos controlados.
Nesse contexto, a capacidade de converter avanços tecnológicos em aplicações comerciais sustentáveis passa a ser um fator determinante para a consolidação dessas iniciativas no setor industrial.